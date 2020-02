Lançado em 2016, o Pokemon Go continua a cativar bastantes jogadores, mantendo-se até hoje como um dos principais jogos para smartphone.

Além dos utilizadores, a Niantic continua também a acumular ganhos com este jogo, especialmente depois dos surpreendentes resultados de 2019.

Criado pela Niantic, o Pokemon Go é um jogo de realidade aumentada que tem cativado do longo dos últimos anos a atenção dos jogadores.

Embora já faça 4 anos, o jogo continua a evoluir, estando a ser lançadas atualizações e novas funcionalidades com bastante regularidade.

2019 foi o ano com maior receita da história do Pokemon Go

Se a longevidade deste jogo os tops já é surpreendente, existe outro aspeto que merece ser analisado. Além do grande número de utilizadores, os ganhos são também cada vez maiores. Desde o seu lançamento, os jogadores já gastaram dentro da aplicação 3,1 mil milhões de dólares.

Olhando em detalhe para a distribuição por anos, a Niantic começou por amealhar no primeiro ano do jogo, em 2016, um total de 832 milhões de dólares. No ano seguinte, em 2017, esse valor sofreu um decréscimo para os 589 milhões. Já em 2018, a tendência inverteu-se e cresceu para os 816 milhões de dólares, o que representou um crescimento de 316 milhões face ao ano anterior.

Por fim, 2019 volta a ser um ano de crescimento, tendo-se verificado um total de receitas dentro da aplicação de 894 milhões de dólares.

Segundo a estatística apresentada, percebemos também que do total de valor gasto no último ano no Pokemon Go, 482 milhões (cerca de 54%) foi gasto no sistema Android, Já a nível de transferências, a aplicações registou um total de 55 milhões de downloads, divididos em 38 milhões no sistema Android e 17 no iOS.

Estes dados mostram bem o sucesso que o jogo tem e os ganhos que a Niantic está a atingir com as vendas dentro da aplicação.