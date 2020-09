As apps de rastreio da COVID-19 são uma das formas mais simples e mais efetivas para ajudar na deteção de contágio desta doença. De forma silenciosa estas conseguem detetar se estivemos junto de alguém que esteja infetado.

Cada país tem criado as suas propostas, sempre baseadas nas APIs que a Apple, a Google e a Huawei estão a disponibilizar. Apesar de úteis, estas perdem a sua utilidade sempre que saímos do país ou estamos com estrangeiros no nosso. Em breve isto irá mudar segundo indicações da Comissão Europeia.

STAYAWAY COVID ainda tem de melhorar

A app STAYAWAY COVID é a proposta nacional para o rastreio da doença que atualmente está a atingir quase todos os países do planeta. Esta quer garantir aos utilizadores a informação se estiveram ou não junto de alguém que esteja infetado.

Com mais de 500 mil instalações, está a ter um sucesso provavelmente abaixo do esperado. Há ainda alguma relutância em ter esta app presente, provavelmente baseada em medos infundados e em alguma informação menos correta.

Apps de rastreio vão funcionar entre si

Sendo focadas em cada um dos países, estas apps não funcionam de forma integrada. Cada implementação apenas comunica entre os seus utilizadores, não sendo útil em situações em que estes estão fora do seu país ou na presença de estrangeiros.

A Comissão Europeia quer mudar este cenário e está a criar as regras para que estas apps tenham de comunicar entre si, criando uma rede europeia mais alargada. Será simples, uma vez que todas as apps disponíveis no espaço europeu usam as APIs da Google, Apple e Huawei.

Comissão Europeia quer alargar deteção da COVID-19

Este passo já deveria ter sido dado, mas está aparentemente atrasado. Toda a informação será gerida centralmente e existem já testes a decorrer entre as apps da Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Itália, Letónia e República Checa. Em breve será alargada a todos os países, incluindo Portugal.

As questões de privacidade estão de imediato resolvidas, uma vez que o princípio de funcionamento destas apps é similar. Espera-se que em outubro todas estas apps estejam a comunicar entre si, graças a uma implementação gerida pela Comissão Europeia.