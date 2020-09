O Disney+ chegou ontem a Portugal e quer concorrer com os serviços de streaming que já estão no nosso país. Com conteúdos com a chancela única, este quer conquistar uma posição de destaque.

Tal como esperado, deverá ser nas apps móveis deste serviço que mais horas vão ser consumidas. É por isso importante ter esta bem configurada desde o início e assim garantir os menores consumos de dados. Veja então como melhorar a utilização da app do Disney+ no seu smartphone.

Como qualquer serviço de streaming que se preze, o Disney+ tem disponíveis apps para as principais plataformas móveis. Estas permitem o acesso aos muitos conteúdos disponíveis, a qualquer momento e em qualquer lugar.

Melhorar a app do Disney+

Claro que esta utilização pode representar um problema para quem tem planos de dados mais Disney+ reduzidos. Assim, devem configurar e definir os parâmetros para minimizar este problema na app do Disney+.

Para isso devem aceder às definições. Abram a app do Disney+ e carreguem no avatar presente. No menu que vai ser apresentado, devem escolher Definições da aplicação e de imediato têm acesso a todas as configurações possíveis.

Consumir menos dados durante o streaming

A primeira mudança que devem fazer está na zona de reprodução de vídeo. Pode indicar se pretendem ou não que o streaming apenas funcione por Wi-Fi. Podem ainda definir a qualidade do vídeo que querem receber nesta ligação via Wi-Fi.

Caso optem por manter a ligação para o streaming via dados móveis, podem também definir o tipo de qualidade que pretendem. O Disney+ permite escolher se querem uma qualidade inferior e menos consumos de dados ou se querem mais qualidade.

Tamanho do que é descarregado para o smartphone

Na área de transferências podem também realizar algumas afinações importantes. Aqui devem voltar a indicar se querem descarregar apenas por Wi-Fi e a qualidade da transferência. Esta app indica ao utilizador o número de horas disponíveis face ao armazenamento livre.

Por fim, e para quem tem cartões de memória disponível, podem escolher onde guardar os conteúdos do Disney+ que vão descarregar. Basta definir onde querem que estes sejam armazenados para depois serem vistos.

Na verdade, e fruto da simplicidade desta app, não há muito mais a ser alterado ou melhorado. Tudo está concentrado nestas opções, que permitem a poupança de dados e o melhorar da utilização do Disney+ num smartphone.