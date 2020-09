A Waze tem estado a mudar e a melhorar o seu serviço ao longo dos últimos meses. Este serviço de mapas que a Google comprou há alguns anos é hoje uma das principais alternativas para quem conduz e precisa de ajuda para chegar ao destino.

Depois de uma novidade muito recente, que liga os smartphones ao browser, surgem agora mais novidades que mudam completamente este serviço.

Estas novidades têm estado a ser testadas há alguns meses e ficam agora prontas para serem usadas por todos. São melhorias simples, mas que são importantes na hora de usar este serviço de forma ainda mais eficiente e simples.

A primeira destas novidades está na indicação da faixa de rodagem que deve ser usada. Esta é uma ajuda essencial para quem tem de usar o Waze em situações mais complexas e de maior confusão.

Nos momentos de saída ou de cruzamentos mais complexos, passa a ser indicada a faixa de rodagem em que o utilizador deve estar. Assim, tudo se torna mais simples e sem complicações. Esta é uma ajuda essencial para todos os condutores.

Para além desta ajuda, o Waze tem mais algumas novidades para apresentar aos utilizadores. Destas destacam-se as novas notificações. Estas vão aprender com as viagens anteriores e dar ainda mais informação aos utilizadores.

Esta aprendizagem permite que o Waze seja mais inteligente e mais útil para os utilizadores. Consegue perceber quanto tempo é necessário para sair e assim antecipa sempre que for necessário. Também em situações de mais trânsito, estes alertas adaptam-se e surgem mais cedo.

O Waze espera que estas novidades sejam tornadas públicas já nas próximas semanas. Estas fazem parte de uma oferta que está a crescer e a melhorar muito este serviço. São funcionalidades que outros serviços já têm, e que todos queriam nesta proposta.