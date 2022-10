Príncipe saudita torna-se no 2º maior acionista do Twitter

Depois de vários meses em que a compra do Twitter andou para a frente e para trás, não chegando a lado nenhum, finalmente nos últimos dias tivemos a confirmação de que Elon Musk, dono da Tesla, comprou efetivamente a rede social do pássaro azul. A notícia espoletou diversas reações diferentes, sendo que muitos utilizadores acabaram por abandonar a plataforma.

Mas as novidades continuam a chegar e mais recentemente soube-se que o príncipe saudita Al Waleed bin Talal se tornou no segundo maior acionista do Twitter, após o negócio da sua aquisição.

Príncipe saudita Al Waleed bin Talal é já o 2º maior acionista do Twitter

Elon Musk finalmente comprou o Twitter e rapidamente começou a fazer algumas mudanças, sendo que imediatamente demitiu a direção da empresa e saiu da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Também começou já a definir algumas políticas de moderação de conteúdos.

Mas as notícias não param de chegar sobre esta aquisição e mais recentemente foi revelado que o príncipe saudita multimilionário designado Al Waleed bin Talal já se tornou no segundo maior acionista do novo Twitter, depois que a rede social foi comprada.

A novidade foi partilhada pelo próprio magnata na plataforma do pássaro azul, onde Al Waleed saúda o amigo Musk, dizendo que vão estar juntos até ao fim.

De acordo com a publicação, o príncipe saudita tranferiu as suas 34.948.975 ações que detinha no Twitter com a anterior direção, para o atual, o que o torna assim no segundo maior acionista da rede social depois de Elon Musk. Estas e outras ações também já haviam sido investigadas pelos Estados Unidos.

