Galax lançou 187 gráficas RTX 30 e torna-se na marca com mais modelos no mercado

A Nvidia é a fabricante que lidera o mercado das placas gráficas. Mais recentemente a marca norte-americana lançou a sua nova linha GeForce RTX 40, mas a sua gama anterior ainda continua a ser uma das mais populares da atualidade.

E, para além dos modelos Founders Edition, várias marcas personalizam estes equipamentos. Como tal, dados recentes mostram que a Galax lançou nada menos do que 187 placas gráficas GeForce RTX 30 e assim lidera a lista das fabricantes com mais modelos no mercado.

Galax é a que mais modelos da GPU RTX 30 lançou

De acordo com as mais recentes informações, de todas as fabricantes de modelos personalizados das gráficas Nvidia, a Galax, da taiwanesa Palit Microsystems, é a marca que mais modelos oferece relativamente ao modelo GeForce RTX 30. Ao todo, a empresa conta com 187 placas gráficas personalizadas no mercado. E nem a chegada das novas RTX 40 fez abrandar o lançamento e interesse da marca na linha da anterior geração.

Esta conclusão foi apurada pelo canal tecnológico VideoCardz, o qual demonstra em concreto a quantidade de GPUs da última geração lançadas por todas as fabricantes parceiras da Nvidia, AMD e Intel, mesmo que os equipamentos desta última se encontrem no mercado há pouco tempo. Esta lista conta também com modelo que foram anunciados, mas que entretanto o seu lançamento acabou por ser cancelado.

No que respeita às gráficas Nvidia RTX, a Galax lidera a lista, então com 187 modelos, seguida pela Colorful (161) e pela ASUS (131).

Já se falarmos da AMD RX 6000, a tabela é liderada pela MSI juntamente com a PowerColor, ambas com 39 modelos lançados. Em terceiro lugar surge a GigaByte (36) e em quarto a XFX (33).

Por sua vez, ainda com poucos modelos no mercado, as GPUs Intel Arc Alchemist conseguem ter mais unidades lançadas pela GUNNIR, a maior parceira da empresa californiana, com 7 modelos. A ASRock conta com 3 modelos, e a ACER e MSI lançaram uma GPU Intel Arc Alchemist cada uma.