O mercado automóvel está em mudança. Com o preço dos combustíveis a preços elevadíssimos, há quem aposte em carros elétricos até porque as poupanças significativas.

Segundo a Mobi.E, percorrer 100 km num carro elétrico é 46% mais barato que um a gasolina. Conheça as "contas" da Mobi.E.

Carro elétrico: Em que se pode poupar?

Incentivos fiscais, menor custo de manutenção, não utilização de combustíveis fósseis e outras vantagens na circulação são algumas das formas de poupar com um veículo elétrico.

Os veículos elétricos podem ser carregados em casa, no trabalho e nos locais públicos e o custo é inferior ao dos veículos a combustão. Carregar um veículo elétrico na rede Mobi.E terá, em média, um custo de 70% do valor total de um veículo a gasolina. Caso o veículo elétrico seja carregado em casa, o custo não ultrapassa, em média, os 30% do valor da gasolina.

Segundo dados da ERSE – Entidade Reguladora do Setor Energético, na proposta das tarifas EGME a vigorar em 2022, o custo de percorrer 100km num veículo elétrico carregado na rede pública de forma eficiente representa, 54% e 72% do custo para percorrer a mesma distância de, respetivamente, um veículo a gasolina e um veículo a gasóleo.

No que diz respeito à manutenção, ter um veículo elétrico também reduz os custos, pois não existe a necessidade de uma intervenção mecânica frequente (mudanças de óleo, filtros, correias de transmissão ou velas). A travagem regenerativa permite também poupar nas pastilhas e nos pneus e a revisão apenas tem de ser feita aos 50.000 km (ao contrário de 30.000km nos veículos a combustão).

Outra forma de poupar com a compra de um carro elétrico são os impostos. Na compra de um veículo elétrico, não se paga o ISV (Imposto sobre Veículos) e o IUC (Imposto Único de Circulação). Os incentivos fiscais também são significativos no caso das empresas, que beneficiam da isenção do pagamento de tributação autónoma, o IVA da aquisição e utilização do veículo é dedutível e tem ainda vantagens em termos de IRC.