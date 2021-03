Donald Trump planeia lançar a sua própria rede social. Como se chamará?

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve sempre uma relação de conflito com as redes sociais. Com algumas posições vincadas assumidas no seu discurso, Trump foi expulso da maioria das plataformas sociais, incluindo Facebook e Twitter. O ponto de viragem foi mesmo a sua atitude de incentivo ao tumulto do dia 6 de janeiro no Capitólio. Contudo, Trump não se deu por vencido e planeia lançar a sua própria rede social.

O conselheiro de longa data do Trump, Jason Miller, disse que o ex-presidente voltaria para “redefinir completamente o jogo”. Então, como se chamará a rede de Donald?

Rede Social de Donald Trump? Sim, para breve

O ex-presidente Donald Trump está a planear lançar a sua própria rede social e quer que seja lançada nos próximos meses. Quem avançou com esta novidade foi o conselheiro de longa data do Trump, Jason Miller, durante uma aparição no domingo na Fox News “Media Buzz”.

Acho que veremos o presidente Trump voltar às redes sociais em cerca de dois ou três meses, mas com a sua própria plataforma. Isso é algo que eu acho que será a “entrada mais quente” nas redes sociais. Isso vai redefinir completamente o jogo, e todos ficarão à espera e a observar para ver o que exatamente o presidente Trump faz, mas será a sua própria plataforma.

Referiu Miller no domingo.

O nome: Como se chamará a rede de Trump?

O concelheiro daquele que foi o homem forte dos EUA, recusou-se a dar detalhes sobre a rede: o nome, a estrutura, o que esta nova plataforma implicaria no segmento.

Contudo, Miller disse ao apresentador do programa, Howard Kurtz do “Media Buzz” que o ex-presidente teve “muitas reuniões importantes” em Mar-a-Lago, na sua residência, desde que deixou Washington, com “inúmeras empresas” interessadas em ajudá-lo a lançar a plataforma.

Conforme é do conhecimento de todos, Trump foi banido da maioria das redes sociais, incluindo os “tubarões” Facebook e Twitter, após a sua incitação ao motim de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos, que fez cinco mortos.