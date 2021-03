A suite de produtividade da Google é uma das mais completas da Internet. A gigante das pesquisas dotou-a de ferramentas únicas para o utilizador, sendo possível fazer tudo a partir de um simples browser.

Em constantes desenvolvimentos e melhorias, recebe por vezes algumas opções que não se tornam de imediato visíveis e conhecidas. Uma delas está relacionada com o Google Docs e poderá ser de extrema utilidade para alguns utilizadores. O Google Docs consegue obter texto de uma imagem, sabia?

O OCR (Reconhecimento ótico de caracteres) é algo que não é simples de realizar. Basicamente, a partir de uma imagem, o sistema deve ser capazes de identificar e recolher o texto presente, transpondo-o para um ficheiro de texto.

Tão simples como carregar uma imagem no Google Drive

Não sendo muitas as ferramentas que o conseguem fazer, esta é uma área onde a Google tem investido. Já o consegue fazer no smartphone Android, mas alargou essa capacidade ao Google Docs. O processo é simples e requer apenas que a imagem captada esteja no Drive.

Com a imagem carregada para a Cloud da Google, todo o processo é simples e muito rápido. Só precisam de carregar com o botão direito do rato em cima desse ficheiro para abrir o menu de contexto. Aí, na opção Abrir com, devem escolher a opção Google Docs.

Google Docs vai converter para texto

De imediato será criado um novo ficheiro e a imagem carregada para o seu início. Vão também notar que imediatamente abaixo vai estar presente o que pretendiam fazer. Falamos do texto que está na imagem, que assim se converteu numa forma que pode ser usada digitalmente.

A capacidade de reconhecer e recolher texto está muito bem conseguida e inteligente. Consegue distinguir linhas, formatação e até diferentes cores de texto. Com o texto no documento, é depois possível editá-lo, alterando o que for necessário.

Esta é apenas uma das muitas opções menos visíveis que a Google deu ao seu Docs. Simples de explorar, basta carregar uma imagem para o seu serviço cloud para depois esta ser transformada em texto, como tantas vezes é necessário.