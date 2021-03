A Microsoft procura, sempre que possível, integrar os seus serviços e aplicações. É desta forma que consegue dar aos utilizadores uma experiência de utilização ainda melhor e com o máximo de funcionalidades.

Para aumentar ainda mais esta união, a gigante do software estará a preparar mais uma mudança. Vai dar ao Windows 10 acesso aos dados de navegação do Edge, para assim estes poderem ser acedidos de qualquer parte do sistema operativo.

Edge e Windows 10 vão partilhar dados

Mesmo sendo uma aplicação distinta e que funciona de forma independente, o Edge é já uma parte essencial do Windows 10. Este browser conseguiu ganhar o seu espaço no ecossistema da Microsoft e é hoje a opção lógica para muitos utilizadores deste sistema.

Agora a Microsoft quer ir mais longe e fazer a partilha de tudo o que é visto no seu browser. Uma nova opção presente no Edge irá ativar a partilha de dados entre o navegador e o Windows 10. Esta opção apenas será usada se o utilizador autorizar.

Microsoft vai ativar esta opção no browser

A ideia desta mudança é dar ao sistema operativo acesso aos dados, que depois podem ser pesquisados e consultados. Será possível, por exemplo, usar a caixa de pesquisa do Windows 10 para consultar dados do histórico da navegação ou outra informação relevante.

Esta união não ficará por aqui e mais tarde poderá ser acedida por qualquer outra app do sistema. Assim, o utilizador poderá personalizar as suas aplicações com base no que visita na Internet e nos seus sites favoritos.

O que será feito depois com toda a informação?

Por agora a novidade está ainda em testes na versão Canary do Edge. A Microsoft deverá em breve tornar esta opção acessível a todos os utilizadores do Windows 10, para assim tornar a partilha ativa dentro do sistema operativo e do próprio browser.

Apesar de ser uma opção interessante, levanta algumas dúvidas. A Microsoft tem um passado complicado no que toca à recolha de dados e aqui fica aberta mais uma porta para a utilização duvidosa de toda esta informação. O cruzamento de dados e a publicidade dirigida será depois uma possibilidade real dentro do Windows 10.