E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos a conhecer as novas Smart Band 9 da Xiaomi, a antevisão do Type 00 da Jaguar, falámos da nova "pintura solar" da Mercedes para carregamento elétrico, e muito mais.

O termo "quântico" tornou-se praticamente sinónimo de tecnologia de ponta. Entre as inovações mais recentes, destacam-se os motores quânticos - máquinas que utilizam os princípios extraordinários da mecânica quântica para gerar movimento. Agora, investigadores criaram um motor único deste tipo, sem necessidade de combustíveis fósseis.

Com as cores Miami Pink e London Blue, a Jaguar introduziu o mercado àquela que é, segundo a própria marca, uma manifestação de tudo aquilo em que acredita; um statement exuberante das coisas que estão por vir. Conheça o Type 00, a antevisão há muito aguardada da transformação totalmente elétrica da marca inglesa, e desenhado para os irreverentes.

Há temas musicais muito chatos, mas que a determinado momento não conseguimos tirar da cabeça. Pois bem, agora há uma ferramenta para libertar a mente de canções persistentes. Chama-se Earworm Eraser.

Um depósito de ouro de alta qualidade, com quase 1000 toneladas métricas do metal precioso, foi descoberto no centro da China, de acordo com a imprensa estatal do país.

A Arábia Saudita quer ser um país futurista e tem apresentado ideias que levam o mundo a assumir que o é, de facto. Agora, as autoridades inauguraram um enorme sistema de metro sem condutor, aclamado como o mais longo do mundo.

A nova ferramenta da Google é ambiciosa: foi concebida para ensinar tópicos complexos de uma forma simplificada e interativa, distinguindo-se de chatbots como o Gemini. Está ainda em fase experimental, mas importa conhecê-la.

A Xiaomi apresenta as novas Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Smart Band 9 Active, duas Bands inteligentes repletas de funcionalidades avançadas, desenvolvidas para elevar a monitorização da atividade física e de saúde, trazendo conveniência ao dia a dia. Estas novas soluções adaptam-se tanto a utilizadores iniciantes como a entusiastas de fitness.

As imagens de radar, partilhadas pela ESA, são bizarras e mostram pela primeira vez como uma nave espacial real se desintegra ao entrar em contacto com a atmosfera terrestre.

Numa experiência inédita e liderada pela Agência Espacial Europeia, foram lançados dois satélites que vão simular no espaço o fenómeno dos eclipses solares. A missão Proba-3 tem como objetivo estudar o “astro-rei” de forma mais aprofundada.

Sim, é uma ideia bizarra. Um cientista construiu um carro para ensinar ratos de laboratório a conduzir. Não só funcionou, como agora eles não querem parar de o fazer.

Pela primeira vez, cirurgiões utilizaram uma técnica chamada estimulação cerebral profunda para "despertar" fibras nervosas adormecidas na medula espinal e restabelecer o controlo dos músculos das pernas.

A Mercedes-Benz revelou uma lista de programas de investigação e tecnologias futuras em que está a trabalhar - incluindo um “novo tipo de tinta solar” que, segundo a empresa, pode gerar energia suficiente para até 20.000 km de condução por ano em condições ideais.