Nave espacial captada a desintegrar-se ao entrar na atmosfera da Terra

As imagens de radar, partilhadas pela ESA, são bizarras e mostram pela primeira vez como uma nave espacial real se desintegra ao entrar em contacto com a atmosfera terrestre.

A dança incandescente do fim da vida do Aeolus

A Agência Espacial Europeia (ESA) partilhou um vídeo invulgar que mostra os últimos momentos do satélite Aeolus na sua reentrada na atmosfera.

Trata-se de uma animação (que pode ser vista em baixo) composta por oito fotografias captadas pela antena de radar de 34 metros do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, que mostram a nave espacial incandescente a oscilar à medida que entra em contacto com a atmosfera terrestre.

O Aeolus é o primeiro satélite dedicado à monitorização dos ventos terrestres e tem ajudado os investigadores a compreender a evolução do clima do nosso planeta desde 2018. Há pouco mais de um mês, depois de exceder o tempo de missão planeado, iniciou a sua descida programada para a atmosfera perto do estado americano do Alasca.

Como explica a ESA, o Aeolus desceu da sua órbita de 320 km para 120 km de altitude, efetuando manobras complexas para se posicionar de forma a que os fragmentos que não arderam caíssem no Atlântico.

A nave espacial é a primeira a tentar uma reentrada assistida. Os engenheiros da ESA deram instruções ao satélite para utilizar o combustível restante para baixar progressivamente a sua órbita e depois desligar os seus instrumentos para o preparar para a desintegração na reentrada.

De acordo com as estimativas da Agência Espacial Europeia, 80% da nave ardeu devido à fricção com a atmosfera, enquanto os restantes 20% sobreviveram e caíram sobre a Antártida.

Estas manobras, explica a ESA, não só reduziram em 150 vezes o risco de queda descontrolada de detritos, como também encurtaram em várias semanas o tempo que o Aeolus permaneceu descontrolado em órbita, limitando assim a possibilidade de colisão com outros satélites.

A ideia da Agência Espacial é utilizar as lições aprendidas com a reentrada programada do Aeolus para ajudar a conceber os acidentes mortais das futuras missões.

Como foi a reentrada do Aeolus (ESA):

Os operadores de naves espaciais estão habituados a falar com as suas missões, mas os detritos não podem falar. Estas últimas observações confirmaram que a queima final do Aeolus tinha corrido bem e que o satélite, agora morto, tinha entrado na órbita elíptica esperada, com uma altitude mínima de 120 km.

Explica Benjamin Bastida Virgili, especialista do Gabinete de Detritos Espaciais da ESA.

Simulação da desintegração de um satélite (ESA):

As imagens obtidas pelo Radar de Rastreio e Imagem (TIRA) do Instituto Fraunhofer mostram as cores produzidas pelas diferentes intensidades dos sinais que ressaltaram do Aeolus nos seus últimos momentos.

Normalmente, quando uma missão entra no nariz do seu foguetão e a carenagem se fecha à sua volta, é a última vez que esperamos vê-la. Com a Aeolus, num exemplo notável de voos espaciais sustentáveis e operações responsáveis, ficámos com a missão o máximo de tempo possível, orientando o seu regresso tanto quanto possível, e estas imagens são a nossa despedida final da missão de que todos sentimos falta, mas cujo legado continua vivo.

Concluiu Tommaso Parrinello, líder da missão Aeolus.