Finalmente, OpenAI ativa o assistente de voz do ChatGPT para a Web

A OpenAI lançou a funcionalidade de assistente de voz do ChatGPT para a Web, eliminando a necessidade de depender apenas de aplicações móveis. Os utilizadores podem agora interagir com a IA diretamente através do seu browser, o que marca um passo significativo em termos de acessibilidade.

Kevin Weil, diretor de produto da OpenAI, partilhou a notícia no X , afirmando:

Lançámos o Modo de Voz Avançado nas nossas aplicações iOS e Android em setembro, e recentemente trouxemo-lo para as nossas aplicações desktop. Agora, estamos entusiasmados por adicionar a Web à mistura. Isto significa que agora pode falar com o ChatGPT diretamente do seu browser.

O modo de voz avançado, inicialmente introduzido juntamente com o GPT-4o, oferece aos utilizadores uma experiência de conversa que imita a interação humana. Com a capacidade de lidar com interrupções e fornecer respostas perfeitas, o assistente alimentado por IA diferencia-se pelo seu tempo de resposta extremamente rápido.

Weil contou a sua experiência pessoal ao utilizar o assistente de voz como ferramenta de tradução durante uma viagem de negócios ao Japão, elogiando a sua capacidade de facilitar as conversas numa língua estrangeira.

É incrível. Há apenas dois anos, eu não acreditaria que isto fosse possível

Comentou.

Como utilizar o assistente de voz do ChatGPT na Web

O acesso ao assistente de voz requer alguns passos, começando com uma subscrição do ChatGPT Plus. Esta subscrição premium dá acesso a funcionalidades melhoradas, incluindo modelos avançados, e é necessária para ativar o modo de voz (na Web). Uma vez subscritos, os utilizadores podem ativar a funcionalidade clicando no ícone do microfone na interface da conversa.

Equipado com a tecnologia de áudio nativa do GPT-4o, o assistente de voz destaca-se por reconhecer sinais não verbais e responder com um tom emocional, tal como um ser humano. Também apresenta uma latência significativamente mais baixa do que os assistentes virtuais convencionais, tornando as conversas mais realistas.

Quando ativado, aparece uma esfera azul no ecrã, indicando que o assistente está pronto para ouvir. Para o utilizar, é necessário um microfone funcional, integrado no dispositivo ou ligado através de auscultadores. Além disso, devem ser concedidas permissões de navegação para permitir que o ChatGPT aceda ao microfone.

Atualmente, o modo de voz avançado é exclusivo para utilizadores pagos. Embora a OpenAI tenha sugerido estender a funcionalidade para contas gratuitas no futuro, provavelmente virá com certas limitações, como limite de uso diário, semelhante à ao mobile.

Leia também: