C-DAYS 2025: cibersegurança é injustamente ignorada da discussão pública

Terminou a 11.ª edição da conferência C-DAYS, uma iniciativa do Centro Nacional de Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), com o apoio institucional da Câmara Municipal de Cascais e da Universidade do Porto, que decorreu de 24 a 26 de junho, no Centro de Congressos do Estoril.

A sessão de encerramento contou com a intervenção do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. “Esta é seguramente uma das áreas mais injustamente ignoradas da discussão pública”, disse o Ministro da Presidência, referindo-se à área da cibersegurança. Ainda que o país apresente alguns indicadores positivos na área da cibersegurança, “estamos longe do objetivo que precisamos”, disse, remetendo para a necessidade de reforçar as capacidades do CNCS, enquanto autoridade nacional de cibersegurança.

António Leitão Amaro falou, na sua intervenção, da importância da formação de uma geração de especialistas em cibersegurança, nomeadamente através de parcerias com as universidades e institutos politécnicos, de que é exemplo o programa de formação avançada C-Academy, desenvolvido pelo CNCS.

“Podem contar com o Governo português”, disse, “temos perfeita noção da criticidade da segurança do ciberespaço. Queremos dotar o país de instrumentos inteligentes que valorizam a segurança, mas que preservam a liberdade, a eficiência económica, e construir a parceria entre o setor público e o setor privado.” O Ministro da Presidência deixou um pedido a todos: “que consigamos, juntos, manter o nosso país dos mais ciberseguros do mundo”

Já o Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, na sessão de abertura da conferência, referiu que cibersegurança existe para tornar a sociedade mais resiliente. Neste sentido, a implementação do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, resultante da transposição da chamada Diretiva NIS2, que o Ministro da Presidência espera ver aprovada no final do verão, é um forte contributo para a redução das vulnerabilidades digitais. O Coordenador do CNCS reconhece que a implementação comporta desafios, mas acima de tudo um conjunto de oportunidades.

Números da 11ª edição da C-DAYS

Mais de 1200 participantes presentes ao longo dos 3 três dias;

139 oradores, dos quais 13 keynotes;

22 painéis;

2 sessões de facilitação;

18 workshops;

1 workshop no âmbito da call for workshops

9 apresentações no âmbito da call for presentations

1 oficina temática Centro Internet Segura

Mais de uma dezena de reuniões paralelas com as diferentes comunidades setoriais de cibersegurança;

cibersegurança; No espaço dedicado ao empreendedorismo em cibersegurança - a C-DAYS Start Up Village - surgiram 22 oportunidades de negócio e manifestações de interesse junto das start-up presentes.

O Pplware foi Media Partner da C-DAYS 2025.