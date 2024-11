Médicos avisam: não se sente na sanita durante mais de 10 minutos!

O hábito de levar o smartphone para a casa de banho cimentou-se com o tempo, pelo largo leque de opções de entretenimento que ele aloja, desde redes sociais, vídeos no YouTube, jogos ou podcasts no Spotify. Os médicos, no entanto, são claros: não se sente na sanita durante mais de 10 minutos!

Levar o smartphone ou outro dispositivo para a casa de banho é um hábito que muitos adotam, desde que este dispositivo se tornou num vício irremediável. De facto, parece uma forma inofensiva de passar o tempo.

No entanto, conforme já vimos anteriormente, não é uma boa prática. Os especialistas alertam que aquilo a que chamam "sentar-se prolongadamente na sanita" pode prejudicar a saúde.

De tal forma, que tem sido associado a um risco acrescido de hemorroidas e enfraquecimento dos músculos pélvicos, segundo Lai Xue, cirurgião colorretal do Centro Médico Southwestern da Universidade do Texas, em Dallas.

Quando os pacientes me apresentam queixas, uma das principais áreas em que temos de nos aprofundar é a de passar muito tempo na casa de banho.

Qual o problema de estar muito tempo sentado na sanita?

De acordo com Farah Monzur, professor assistente de medicina e diretor do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais da Stony Brook Medicine em Long Island, Nova Iorque, as pessoas devem passar uma média de cinco a 10 minutos na sanita. Mais do que isso, pode resultar em problemas.

Primeiro, segundo Lai Xue, porque a gravidade mantém-nos no chão na Terra, mas força, também, o corpo a trabalhar mais para bombear o sangue de volta para o coração.

O assento aberto da sanita, de forma oval, comprime as nádegas, mantendo o reto numa posição mais baixa do que se estivesse sentado no sofá. Com a gravidade a puxar a metade inferior do corpo para baixo, o aumento da pressão afeta a circulação sanguínea: "Torna-se um valor unidirecional onde o sangue entra, mas o sangue não pode voltar".

Desta forma, as veias e os vasos sanguíneos que rodeiam o ânus e a parte inferior do reto aumentam de tamanho e ficam cheios de sangue, aumentando o risco de hemorroidas.

Depois, de acordo com Monzur, o esforço exagerado pode, também, aumentar a pressão e permitir a formação de hemorroidas. As pessoas que estão na sanita a ver os seus telemóveis tendem a perder a noção do tempo, sentando-se e forçando os músculos para evacuar.

Hoje em dia, estamos a assistir a um aumento do número de pessoas que passam mais tempo na sanita, o que não é nada saudável para os órgãos anorretais e para o pavimento pélvico.

Disse o cirurgião colorretal, segundo a CNN, explicando que os músculos do pavimento pélvico são outro tipo de músculo enfraquecido pela permanência prolongada na sanita.

Uma vez que estes coordenam uma quantidade significativa de movimentos intestinais e trabalham com o resto do corpo para garantir que as fezes saem sem problemas, a pressão gravitacional sobre o pavimento pélvico sobrecarrega os músculos quando se está constantemente sentado durante longos períodos.

Médicos deixam conselhos

Para evitar passar demasiado tempo na casa de banho, Lance Uradomo, um gastroenterologista de intervenção no City of Hope Orange County, em Irvine, na Califórnia, aconselhou a manter smartphones, revistas e livros fora da casa de banho.

Por sua vez, Monzur aconselha a fazer "com que sentar-se na sanita seja o menos interessante possível".

Não se quer ir com a mentalidade de que se vai estar lá durante muito tempo, porque então vai querer levar algo para manter a mente ocupado.

Se estiver com dificuldade em evacuar, Xue diz que é preferível desistir, depois de 10 minutos.

Em vez disso, pode andar um pouco, uma vez que o movimento pode estimular os músculos do intestino a produzir um movimento intestinal; e hidratar-se ou ingerir alimentos ricos em fibras, como aveia e feijão, de modo a produzir movimentos intestinais regulares e evitar o esforço.

Os médicos consultados pela CNN alertam que a dificuldade constante ou o desconforto ao defecar pode ser um sintoma de problemas gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável e a doença de Crohn.

Além disso, o agravamento da obstipação ou a necessidade de se sentar na sanita durante muito tempo pode, também indicar cancro.

Assim sendo, se tiver sintomas de obstipação ou precisar de estar sentado na sanita durante muito tempo, durante mais de três semanas, Monzur aconselha-o a visitar um médico, de modo a despistar potenciais problemas.