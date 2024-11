WOO lança tarifários para competir com preços da DIGI

A WOO, primeira operadora de telecomunicações nacional totalmente digital. Hoje foram anunciados os novos tarifários, como resposta aos pacotes anunciados pela DIGI, tal como já foi feito pela Uzo e Amigo. Veja se vale a pena.

WOO com tarifário móvel a partir dos 5€/mês

A WOO atualizou todos os seus tarifários, de forma a oferecer soluções ajustadas às necessidades dos consumidores a um preço justo, sem abdicar da qualidade de rede móvel em todo o País.

Entre as opções disponíveis, destaca-se o tarifário móvel com preços a partir dos 5€/mês, que inclui 100Gb de dados, e de 7€/mês, que inclui dados ilimitados e 5000 minutos/SMS. Para quem procura uma solução integrada, a WOO disponibiliza um pacote de net + móvel a partir de 20€/mês, ou incluindo, também TV, por apenas 30€. Estes preços são exclusivos para adesões até 31 de dezembro.

Já para os consumidores que queiram um pacote com tudo incluído, a WOO oferece net + móvel + TV com dados ilimitados, net de 1Gbps de velocidade e mais de 60 canais de televisão, por um valor promocional de 32€/mês. Na adesão aos produtos com a TV WOO, está incluída a oferta do aluguer de uma box Android 4K, que permite aos clientes, não só ver a APP WOO TV, como todos os seus serviços digitais.

A WOO tem investido em soluções disruptivas no mercado, como o lançamento do primeiro cartão eSIM 100% digital em Portugal. Desde o seu lançamento em 2020, a WOO está focada em ser a escolha inteligente dos consumidores, oferecendo a melhor relação qualidade/preço do mercado das telecomunicações, tendo ganho prémios sucessivos de Produto do Ano e Escolha do consumido.