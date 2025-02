Telegram lança mais uma atualização importante e passa a focar-se no vídeo

O Telegram traz novidades constantes à sua app e aos seus utilizadores. A mais recente foi revelada agora e traz a inclusão de um leitor de QR code para que o utilizador se possa esquecer de uma aplicação de terceiros ou da mesma função que o seu telemóvel pode ter. Os vídeos são também um foco grande neste lote de novidades. Descubra o que há de novo.

Agora, dá um grande passo em direção a um destino bem diferente daquele que definira quando iniciou a sua jornada como aplicação de chat. Melhorar o consumo de vídeos e permitir que os utilizadores os partilhem entre si de forma simples.

A mais recente inovação foi a inclusão de uma pesquisa com tecnologia de IA que permitiu aos utilizadores procurar autocolantes utilizando linguagem natural. Destaca-se que o número de autocolantes foi limitado a cerca de 40.000, o que mesmo assim é importante.

Esta nova atualização permitirá fazer todo o tipo de consultas por autocolantes e oferecerá resultados que podem chegar aos milhões. A popularidade deste tipo de emoji levou a aplicação de chat a vê-lo como uma oportunidade para qualquer pessoa se poderem expressar como quiser no Telegram.

O mais importante desta nova atualização é a possibilidade de partilhar um link para um vídeo armazenado no Telegram com o minuto e o segundo exatos, tal como se pode fazer no YouTube. A inclusão desta nova funcionalidade não foi feita de forma simples, e permite ainda escolher a frame exata do vídeo para o transformar na imagem de capa do vídeo que será partilhado sob a forma de um link.

Inclui também um editor de vídeo que permite adicionar texto, autocolantes e emojis à imagem de capa escolhida. O que significa que este primeiro passo dado pela aplicação de chat caminha para uma experiência completa de consumo de vídeo. O Telegram tem certamente determinados dados de utilização deste tipo de conteúdo, que colocaram em alerta para expandir a experiência de reprodução.

Nesta atualização, anunciada no seu blog, adicionam também suporte para guardar o progresso de um vídeo, para que quando regressar a ele possa continuar exatamente de onde parou. É assim que molda a experiência de vídeo pela qual também é conhecido, embora estas novas opções permitam que o seu conteúdo seja partilhado de uma forma diferente.