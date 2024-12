Descoberto o maior depósito de ouro do mundo avaliado em cerca de 80 mil milhões de euros

Um depósito de ouro de alta qualidade, com quase 1000 toneladas métricas do metal precioso, foi descoberto no centro da China, de acordo com a imprensa estatal do país.

Avaliada em cerca de 600 mil milhões de yuans, ou seja, 80 mil milhões de euros, a descoberta pode ser considerada o maior e mais lucrativo reservatório de ouro alguma vez descoberto, ultrapassando as 900 toneladas métricas.

Conforme avançado pela imprensa chinesa, o Gabinete Geológico da província de Hunan anunciou a deteção de 40 jazigos de ouro a uma profundidade de dois quilómetros, no condado de Pingjiang, no nordeste de Hunan, na China.

Só estes jazigos podem conter 300 toneladas métricas de ouro, com modelos 3D a sugerirem que podem ser encontradas reservas adicionais a uma profundidade de três quilómetros. Segundo o investigador Chen Rulin, "muitos núcleos de rocha perfurados mostraram ouro visível".

Indústria mineira da China já contribui com cerca de 10% da produção mundial

As amostras do núcleo sugerem que cada tonelada métrica de minério pode conter até 138 gramas de ouro. Conforme o Science Alert, trata-se de "um nível extraordinário de qualidade, considerando que o minério escavado em minas subterrâneas é considerado de alto grau se contiver mais de oito gramas".

A China já domina o mercado mundial do ouro, com reservas consideradas superiores a 2000 toneladas no início de 2024, e a sua indústria mineira contribui com cerca de 10% da produção mundial.

Assim sendo, as descobertas contribuem para um novo aumento do preço do ouro, que já estava a disparar, uma vez que a procura do recurso continua a aumentar.

As amostras recolhidas na periferia do depósito de Hunan, na China, sugerem que este pode estender-se ainda mais do que as previsões iniciais, tornando o reservatório sob o seu solo impressionante.

Globalmente, apesar de as opiniões não serem consensuais, relativamente ao facto de já termos, ou não, atingido o pico do ouro, há especialistas que acreditam que estamos "longe de esgotar as reservas economicamente viáveis".

