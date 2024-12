Smart Band 9 Pro e Smart Band 9 Active: Xiaomi lança Bands repletas de tecnologia

A Xiaomi apresenta as novas Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Smart Band 9 Active, duas Bands inteligentes repletas de funcionalidades avançadas, desenvolvidas para elevar a monitorização da atividade física e de saúde, trazendo conveniência ao dia a dia. Estas novas soluções adaptam-se tanto a utilizadores iniciantes como a entusiastas de fitness.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: design premium e funcionalidades de fitness

Pensada para atletas e apaixonados por fitness, a Smart Band 9 Pro destaca-se pelo seu ecrã AMOLED quadrangular com margens finas e uma relação ecrã-corpo de 77%, proporcionando uma experiência visual imersiva.

Com uma resolução de 336x480 pixeis e brilho automático que atinge os 1200 nits, oferece uma excelente visibilidade em qualquer condição de luz. Alimentada por uma bateria de 350 mAh, garante uma autonomia de até 21 dias em utilização típica, tornando-se uma escolha fiável para utilizadores mais ativos.

A Xiaomi Smart Band 9 Pro apresenta recursos de rastreio de saúde melhorados, com uma melhoria de 15% na precisão da monitorização da frequência cardíaca, oferecendo monitorização contínua de frequência cardíaca, oxigénio no sangue e níveis de stress ao longo do dia.

A Smart Band inclui também um sistema de gestão do sono profissional, com relatórios detalhados e sugestões personalizadas para melhorar a qualidade do sono. Além disso, suporta mais de 150 modos desportivos, com algoritmos avançados para VO₂ máx, carga de treino e tempo de recuperação.

Conta ainda com GNSS integrado, para uma monitorização precisa ao ar livre e animações 3D para incentivar o exercício físico.

Disponível com uma vasta gama de estilos de braceletes, como TPU, couro e opções magnéticas, esta pulseira adapta-se a qualquer estilo de vida, com até 21 dias de duração da bateria em utilização normal.

Xiaomi Smart Band 9 Active: monitorização de bem-estar leve e fiável

A Xiaomi Smart Band 9 Active oferece uma autonomia impressionante de até 18 dias em modo de utilização típica, graças à bateria robusta de 300 mAh e tecnologia de otimização de energia.

O ecrã TFT de 1,47", com uma taxa de atualização de 60 Hz, garante gráficos fluidos e uma interação agradável e intuitiva.

Com monitorização de saúde ao longo de todo o dia, inclui medições de frequência cardíaca, oxigénio no sangue e qualidade do sono, com maior precisão.

A funcionalidade de rastreio automático de oxigénio no sangue permite atualizações de saúde em tempo real, enquanto a monitorização do sono avalia as várias fases e oferece recomendações personalizadas.

Com 50 modos desportivos e resistência à água de até 5 ATM, a Xiaomi Smart Band 9 Active adapta-se perfeitamente a um estilo de vida ativo.

Disponível em diversas cores de braceletes, como Black, Beige White, Pink Yellow e Luminuous, a Smart Band permite ainda mais de 100 mostradores personalizáveis para combinar com qualquer look.