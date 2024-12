Windows 11: PCs com processador Intel e AMD já podem testar o Recall da Microsoft

O Recall tem sido uma fonte de problemas para a Microsoft, apenas porque parece não ter sido criado da forma correta. Esse cenário e esta funcionalidades está já em testes no Windows 11. Se inicialmente apenas podia ser usada por alguns, agora foi alargada e já todos os PCs com processador Intel e AMD já podem testar o Recall da Microsoft.

A Microsoft está a prometer um futuro baseado em IA para o Windows 11. Inicialmente, quem não tinha um processador Snapdragon X Elite ou X Plus, teria de esperar. Isso muda com o anúncio da Microsoft de duas funcionalidades Copilot+ disponíveis para PCs Intel e AMD compatíveis: Microsoft Recall e Click to Do.

Dos dois, o Microsoft Recall tem uma maior notoriedade. O Windows conta com a IA para filtrar os dados acumulados quando procura informações específicas, como uma receita, conversa ou até mesmo um documento em que trabalhou anteriormente. Apesar dos seus benefícios óbvios, também suscitou debate sobre potenciais questões de privacidade e segurança.

O Click to Do oferece uma utilidade relacionada, embora menos controversa. Sempre que fizer uma captura de ecrã de texto e imagens, pode saltar para tarefas comuns. Se tiver capturado texto, pode optar por copiar as palavras, abrir o texto numa aplicação, pesquisar online o texto selecionado, visitar um URL ou iniciar um e-mail.

Para a captura de imagem, pode copiá-la para a sua área de transferência, guardá-la num local específico, partilhá-la, abri-la numa aplicação específica, iniciar uma pesquisa de imagens no Bing ou editar a imagem na aplicação Fotografias para desfocar o fundo, apagar elementos, ou remover o fundo.

Para que estas características funcionem nos PCs Intel ou AMD, este deve ter um processador com NPU que cumpra os requisitos do Copilot+. Atualmente, os portáteis com Intel Lunar Lake (também conhecido como série Core Ultra 200V) ou CPUs AMD Ryzen AI 300 estão qualificados.

Quem ainda não o fez, terá de aderir ao programa Windows Insiders e instalar o Build 26120.2510, parte do Dev Channel para experimentar o Microsoft Recall e o Click to Do. Como é esperado nestas primeiras versões do Windows, as funcionalidades podem ainda não funcionar totalmente ou apresentar bugs. É o caso do Recall, que tem uma longa lista que descreve problemas conhecidos no post do blogue da Microsoft.