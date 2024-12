Novidade absoluta da Apple a caminho? Prepara MacBook com conetividade 5G

Quem conhece os produtos da Apple reconhece que a marca poderia apostar mais no campo da mobilidade em algumas áreas. Em concreto nos MacBook, uma das propostas mais vendidas da marca, existe a falta de equipamentos que explorem a conetividade 5G. Isso em breve poderá ser uma realidade, a fazer fé nas mais recentes informações. Descubra o que a Apple poderá estar a preparar.

A Apple desenvolve os seus próprios chips de modem 5G, numa tentativa de reduzir a sua dependência da Qualcomm. Esta mudança abre caminho a uma nova geração de dispositivos da marca com conetividade 5G, incluindo o MacBook e o Vision Pro.

Segundo informações de várias fontes, a Apple prevê utilizar modems 5G próprios no iPhone em 2025. No entanto, estes mesmos modems não se limitarão apenas ao iPhone. Foi afirmado que o MacBook e os óculos de realidade mista Vision Pro também receberão suporte para ligação 5G.

A Apple tem planos para suportar a conetividade 5G nos MacBook pela primeira vez. Isto permitirá que os utilizadores se liguem à Internet sem precisar de Wi-Fi, como no iPad ou no iPhone. Isto abre as portas a uma mobilidade única e que outros fabricantes já oferecem.

Os primeiros modems 5G desenvolvidos internamente pela Apple terão um desempenho inferior ao dos modelos da Qualcomm. No entanto, os modems de segunda geração, com lançamento previsto para 2026, deverão corresponder ao desempenho oferecido pela Qualcomm. Isto permitirá que os modelos do MacBook com ligação 5G estejam disponíveis em 2026.

Atualmente, o Vision Pro não possui conetividade 5G devido a questões de eficiência energética. No entanto, esta funcionalidade poderá ser oferecida em modelos mais finos e leves num futuro próximo. Desta forma, os utilizadores podem vir a utilizar o dispositivo sem necessitar de um iPhone ou de uma rede Wi-Fi.

Os relatórios agora revelados sugerem ainda que os próprios modems 5G da Apple poderão ser integrados em outros produtos. Aqui falamos de óculos de realidade aumentada que ainda estão longe de ser lançados. Além disso, e caso se justifique, podem estar presentes em outras novidades que surjam nos próximos anos.