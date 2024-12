Com apenas 1 mês de mercado, o Renault 5 E-Tech domina e ultrapassa o Tesla Model Y

As vendas de automóveis novos em França caíram quase 13% em novembro de 2024. Com exceção do segmento híbrido a gasolina, que continuou a crescer (+34,1%), as vendas caíram em todos os outros segmentos. Nos carros elétricos, a quebra foi ainda mais acentuada, com menos quase 25%. No entanto, há um destaque, o Renault 5 E-Tech domina e ultrapassa o Tesla Model Y.

Ainda assim, mais de 15% dos automóveis novos vendidos em França eram elétricos. E o segmento tem um vencedor claro: o novo Renault 5 E-Tech. O citadino elétrico da Renault conquistou o primeiro lugar após apenas algumas semanas no mercado, superando o eterno Tesla Model Y.

Em novembro de 2024, foram vendidos 133.320 automóveis em França. Isto representa uma queda de 12,7% nos registos de automóveis novos de passageiros em geral. Relativamente às matrículas elétricas, estas diminuíram 24,4% face a novembro de 2023. Embora o segmento de automóveis puramente elétricos tenha diminuído, em França representa 15,6% das matrículas no mês de novembro.

Apesar de tudo, uma modelo conseguiu destacar-se da multidão. Trata-se do Renault 5 E-Tech, que conquistou 14,3% do mercado de automóveis elétricos. Com isto, já é número um em vendas neste segmento. E isto apenas algumas semanas após o seu lançamento oficial.

Com um total de 3.316 unidades vendidas em novembro de 2024, o R5 teve um excelente arranque. Fica assim à frente do Tesla Model Y (3.175 unidades) e do Citroën ë-C3 (1.2392 matrículas). Além disso, o Renault 5 E-Tech ocupa o sétimo lugar absoluto no ranking de vendas. Está à frente de referências do mercado como o Peugeot 2008 e o Renault Captur, e apenas atrás do Dacia Duster.

No acumulado dos últimos três meses o Tesla Model Y continua a ser o veículo elétrico mais vendido em França, com 8.951 unidades, seguido do Citroën ëC3 (6.577 unidades) e do Renault 5 E-Tech (5.199 unidades). O Renault e o Citroën são dois modelos que estão no mercado há apenas algumas semanas, o que deixa antever que a Tesla poderá perder o primeiro lugar nas vendas de elétricos em França.

O Tesla Model Y é provavelmente demasiado caro (desde 44.990 euros em França) para continuar a ser o campeão de vendas durante muitos anos. Isto, à medida que cada vez mais novos modelos se tornam disponíveis e a um preço mais acessível. A Tesla mantém o título de modelo mais vendido graças, em parte, ao seu argumento de venda único: o acesso à rede de carregamento mais difundida, fácil de utilizar e fiável do continente.