Apple deverá reduzir a Dynamic Island no iPhone 17 Pro Max com nova peça de Face ID

A Apple poderá reduzir a área do Dynamic Island no próximo modelo emblemático iPhone 17 Pro Max, adotando um novo componente para o seu módulo Face ID. Apesar de ainda gravitar no rumor, esta "novidade" já era pressentida, pelas movimentações da própria empresa.

Espera-se que a linha do iPhone 17, que será lançada no outono, setembro mais concretamente, apresente a mesma área de Dynamic Island que a linha do iPhone 16, com exceção do iPhone 17 Pro Max.

De acordo com a Digital Chat Station, uma fonte de informação do Weibo, os engenheiros da Apple vão criar uma Dynamic Island mais estreita, adotando a chamada “lente de meta-superestrutura”, também conhecida como “metalens”.

Esta lente combina os componentes separados do recetor e do transmissor de infravermelhos numa única peça, poupando espaço e permitindo uma Dynamic Island mais estreita.

O iPhone 17 Pro Max pode reduzir a área da Dynamic Island

As metalenses são lentes planas feitas de um metamaterial. Em vez de utilizar várias lentes tradicionais moldadas e curvas para curvar a luz, uma metalens tira partido de minúsculas estruturas à escala nanométrica gravadas na sua superfície, que podem focar a luz com precisão.

A tecnologia metalens ocupa muito menos espaço do que as lentes tradicionais, o que a torna ideal para smartphones e auscultadores.

A fonte do rumor afirma que a Apple lançará esta tecnologia no seu próximo topo de gama, o iPhone 17 Pro Max, antes de chegar ao próximo iPad Pro e a um suposto iPad dobrável.

Tem havido relatos contraditórios sobre o tamanho da área da Dynamic Island na linha do iPhone 17.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, por exemplo, disse que a linha do iPhone 17 não trará uma Dynamic Island menor. No entanto, o analista Jeff Pu afirmou que o tamanho da área da Dynamic Island vai diminuir no iPhone 17 Pro Max, e também espera que a Apple adote metalens para o recetor de infravermelhos do Face ID.

Mas o que compõe o Face ID?

O Face ID da Apple usa um conjunto de sensores e tecnologia avançada para fazer reconhecimento facial de forma segura.

Os principais componentes são:

Sistema de Câmaras TrueDepth (na parte frontal do iPhone/iPad) : 1. Câmara Infravermelha (IR) – Captura uma imagem do rosto usando luz infravermelha, que funciona mesmo com pouca luz. 2. Projetor de Pontos – Projeta mais de 30.000 pontos invisíveis no rosto para criar um mapa 3D detalhado. 3. Sensor de Proximidade e Luz Ambiente – Ajusta o brilho e deteta quando o rosto está na posição certa. 4. Câmara RGB – Regista a imagem normal para combinar com os dados 3D.

: Processamento e Segurança : 5. Neural Engine (chip A-series) – Analisa os dados faciais em tempo real e compara com a face registada. 6. Secure Enclave – Uma parte isolada do processador onde os dados faciais ficam encriptados e protegidos.

:

Como Funciona?

Quando o utilizador tenta desbloquear o iPhone, o sistema faz um varrimento ao rosto e compara com o modelo registado. Se coincidir, o acesso é autorizado em milissegundos.

Funciona mesmo com mudanças de aparência (óculos, barba, chapéu, etc.), pois usa aprendizagem automática.

O Face ID é considerado um dos sistemas mais seguros de reconhecimento facial em smartphones!