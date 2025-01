Windows 11 está prestes a ganhar uma nova forma única de partilhar ficheiros

O ritmo a que a Microsoft traz novidades para o Windows 11 é muito grande. A gigante do software tem trabalho neste seu sistema para o tornar melhor e mais adaptado aos utilizadores. A mais recente novidade traz para o Windows 11 uma nova forma única de partilhar ficheiros. Esta promete mudar muito no sistema da Microsoft.

Uma nova forma única de partilhar ficheiros

O recém-lançado Windows 11 build 22635.4805do Canal Beta tem algumas coisas interessantes disponíveis. Além das características anunciadas oficialmente, como melhorias no Snap e no teclado do gamepad, quem explora este sistema a fundo descobriu que a Microsoft trabalha num novo método pouco convencional para partilhar ficheiros.

Foi o utilizador do X @phantomofearth que partilhou a descoberta nesta rede social. Mostrou que o Windows 11 build 22635.4805 tem já presente esta nova forma de partilhar ficheiros. Esta está já funcional e permite que esta partilha de ficheiros seja feita com várias aplicações.

Para o conseguir basta simplesmente arrastar os ficheiros para a margem superior do ecrã. De seguida, o Windows irá mostrar uma bandeja com aplicações como o Outlook, Phone Link e muito mais, permitindo largar o ficheiro para uma partilha rápida.

Microsoft já testa a novidade no Windows 11

Importa notar que esta alteração não entra em conflito com os Snap Layots, que só funcionam quando arrasta uma janela, e não ficheiros. A Microsoft não anunciou a nova experiência de partilha, mas ainda assim, pode experimentá-la quem estiver na versão 22635.4805.

Para isso basta ter a app ViveTool, que pode ser obtida diretamente no GitHub. Basta abrir uma linha de comandos como administrador e navegar até à pasta que contém os ficheiros do ViveTool. Aí dentro, basta escrever vivetool /enable /id:45624564,53397005,48433719 e carregar no Enter. Após isso, deve ser reiniciado o PC.

Espera-se que a Microsoft desenvolva e teste mais esta funcionalidade única de partilhar ficheiros. Mais tarde, numa das muitas atualizações que irá lançar, deverá ser finalmente tornada pública e acessível a todos os que têm o Windows 11 instalado.