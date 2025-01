Questão: a influência de Elon Musk nos EUA deve preocupar a Europa?

O multimilionário tem sido tema, nos últimos meses, também, pelo apoio que tem prestado a Donald Trump. O agora eleito Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) depositou-lhe elogios e foi-lhe conferindo relevância. Na questão de hoje, queremos saber se acha que a influência de Elon Musk nos EUA deve preocupar a Europa.

A influência de Elon Musk nos EUA deve preocupar a Europa?

Conforme explorámos aqui, Elon Musk parece ter em andamento o processo MEGA, por via do qual quer "Make Europe Great Again", começando pelo Governo da Alemanha, que irá a eleições este ano.

Apesar de a Europa estar relativamente distante do controlo direto do multimilionário, a verdade é que as suas empresas são globais, especialmente o X, que tem um papel relevante na cena política.

Uma vez que Elon Musk se virou para a Europa e tem estado a comentá-la politicamente, a pressão que pode exercer poderá ter impacto.

Considerando a conjetura americana, bem como a europeia, na questão de hoje, queremos saber se, na sua opinião, a influência de Elon Musk nos EUA deve preocupar a Europa. Responda à questão e partilhe a sua perspetiva nos comentários!

Participe na nossa questão desta semana

A influência de Elon Musk nos EUA deve preocupar a Europa? Sim

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com