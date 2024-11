Microsoft lança o Recall, a controversa memória fotográfica do Windows 11

Após meses de debates e controvérsia, a Microsoft lançou oficialmente a versão de teste do Recall para Windows 11. Esta funcionalidade de memória fotográfica, alimentada por IA através da tecnologia Copilot da Microsoft, está agora disponível para os utilizadores do Windows Insider com dispositivos compatíveis.

Recall chega após atrasos e revisões de privacidade

De acordo com um post recente no blog do Windows Insider, a versão de teste do Recall está pronta para ser instalada no Windows 11. Esta versão traz algumas das funcionalidades muito aguardadas, inicialmente apresentadas em maio de 2024. Estas incluem a capacidade de obter imagens, documentos ou aplicações simplesmente descrevendo-os. No entanto, a Microsoft rotulou o lançamento como uma "Preview", alertando os utilizadores de que podem ocorrer falhas ocasionais.

O caminho para o lançamento do Recall não foi isento de desafios. Inicialmente revelado juntamente com os PCs Copilot+, o Recall foi visto como uma solução revolucionária para as frustrações de longa data com a gestão de ficheiros e memória no Windows.

Mas o entusiasmo rapidamente deu lugar a críticas quando surgiram sérios problemas de segurança. As primeiras versões da funcionalidade armazenavam snapshots num formato desprotegido.

Após uma reação significativa, a Microsoft atrasou o lançamento do Recall para resolver estas falhas e melhorar as medidas de segurança. Este período de desenvolvimento alargado parece ter trazido uma funcionalidade com protocolos de privacidade mais rigorosos.

O que é que o Recall pode fazer?

A versão de teste do Recall apresenta uma série de funcionalidades concebidas para aumentar a produtividade e simplificar a vida digital. Por exemplo, permite aos utilizadores "rebobinar" a sua atividade, acedendo a ficheiros ou aplicações visualizados anteriormente.

Quer precise de encontrar um documento discutido durante uma reunião ou revisitar uma página Web a que acedeu, a IA do Recall permite-lhe localizá-lo através da descrição do conteúdo. Aceder ao Recall é tão simples como clicar no seu ícone na barra de tarefas e escrever o seu prompt.

Outra funcionalidade notável é o "Click to Do", que identifica e extrai texto e imagens. Com esta ferramenta, os utilizadores podem facilmente copiar e partilhar conteúdos ou abri-los noutra aplicação diretamente a partir da interface do Recall.

Privacidade tem sido um foco central

A Microsoft enfatizou que os utilizadores mantêm o controlo total sobre os seus dados. Os snapshots são armazenados localmente no dispositivo e nunca são transferidos para a nuvem ou partilhados com entidades externas. Além disso, o Recall foi concebido para evitar o armazenamento de informações sensíveis, tais como palavras-passe, detalhes bancários ou números de cartões de crédito.

Para reforçar ainda mais a segurança, o Recall conta com a autenticação "Windows Hello". A funcionalidade só é ativada após a verificação da identidade do utilizador através do reconhecimento facial, de uma leitura de impressões digitais ou de um PIN.

Os utilizadores também têm a possibilidade de colocar o Recall em pausa, eliminar fotografias específicas ou personalizar as definições de privacidade de acordo com as suas preferências.

Se possui um PC com Copilot+, já pode explorar o Recall inscrevendo-se no programa Windows Insider. A funcionalidade está incluída no Windows 11 Developer Channel build 26120.2415 (KB5046723). Os primeiros utilizadores são encorajados a rever cuidadosamente a documentação de privacidade e a configurar as definições antes de mergulharem.

