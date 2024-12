E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos de teletransporte quântico em fibra ótica, de um serviço de táxis voadores em Abu Dhabi, do robô humanoide da OpenAI, e muito mais. Temos passatempos a decorrer!

PASSATEMPOS A DECORRER:

Após 17 anos de construção e 12 anos de atraso, o reator mais potente de França foi ligado à rede elétrica francesa. Embora quisesse uma redução do peso da energia nuclear, o Presidente Emmanuel Macron acredita que este passo "reforça a nossa competitividade e protege o clima".

Os avanços da área da computação quântica têm sido muito relevantes. Recentemente, uma equipa de engenheiros da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, conseguiu realizar com êxito o teletransporte quântico ao longo de 30 km através de um cabo de fibra ótica.

Promete ser uma revolução completa em termos de mobilidade. A primeira frota de táxis voares deverá estar operacional no próximo ano, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Os tempos de viagem podem ser reduzidos até 80%.

Os investigadores inventam um drone com pernas articuladas para poder andar, saltar e descolar de terrenos irregulares em qualquer lugar, imitando os pássaros. Conheçam o RAVEN.

Apresentado em outubro, o Cybercab promete ser um transporte de pessoas, mesmo sem volante e pedais. Apesar de autónomo, o robotáxi assinado pela Tesla foi mostrado a ser conduzido com um comando.

Na véspera de Natal, a CATL mostrou ao mercado o Chassis Bedrock, o primeiro chassis skateboard ultra-seguro do mundo, segundo a empresa. Esta novidade suporta um impacto frontal de 120 km/h sem se incendiar ou explodir.

Chama-se dostarlimab e conseguiu uma designação importante da Food and Drug Administration (FDA). Este medicamento contra o cancro do reto mostrou ser extremamente promissor.

O desenvolvimento da Inteligência Artificial fez com que as empresas estivessem envolvidas numa competição constante. As novidades da Google e da OpenAI chegaram nas últimas semanas, com muitas capacidades para os utilizadores. O que se soube, entretanto, é que a OpenAI esteve focada num novo campo, onde poderá também usar a sua IA. Falamos de um robô, onde teve a uma versão humanoide em desenvolvimento.

Paulatinamente, as tecnologias dedicadas aos elétricos evoluem e projetam num futuro próximo avanços nas baterias de eletrólito sólido. Estas perspetivam um aumento das capacidades e a autonomia dos futuros VE. Mil quilómetros será suficiente?

Com a evolução da tecnologia que promove o processamento a uma escala quântica, com velocidades incríveis, será o nosso cérebro ainda é uma máquina do melhor que o universo fez? Bom, os cientistas calcularam a velocidade a que o nosso cérebro pensa e... surpresa, é mais lento do que o esperado!