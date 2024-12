OpenAI esteve a criar o seu próprio robô humanoide alimentado pela IA

O desenvolvimento da Inteligência Artificial fez com que as empresas estivessem envolvidas numa competição constante. As novidades da Google e da OpenAI chegaram nas últimas semanas, com muitas capacidades para os utilizadores. O que se soube, entretanto, é que a OpenAI esteve focada num novo campo, onde poderá também usar a sua IA. Falamos de um robô, onde teve a uma versão humanoide em desenvolvimento.

OpenAI esteve a criar o seu robô humanoide

Apesar dos constantes avanços da Google e da OpenAI, há sempre características que ficam no esquecimento. Nas últimas horas, soube-se que a OpenAI estava prestes a criar o seu próprio robô humanoide. Este projeto não se concretizou e, agora, foram revelados todos os pormenores desta aventura que acabou por não ser concluída.

Esta informação foi retirada do The Information. O que veio a lume é que a OpenAI manteve até 2021 uma divisão dedicada ao desenvolvimento do seu próprio robô humanoide. Esta parte da empresa tinha como missão tornar realidade esta visão para a interação da IA ​​no mundo físico.

Não é a primeira vez que a OpenAI está aberta à criação deste tipo de tecnologia. Nos últimos anos a empresa financiou projetos como o 1X ou o Figure 01. Em ambos os casos são robôs com formato humanoide e receberam apoio direto da OpenAI.

Esta nova máquina seria alimentado pela IA

É claro que a perspetiva da OpenAI mudou completamente e a divisão de robótica da empresa fechou portas em 2021. Esta mudança de pensamento foi revelada pelas informações que foram divulgadas por duas pessoas com conhecimento direto. Estas indicaram que a OpenAI pensava desenvolver este tipo de produtos.

Não há nada definido pela empresa, mas o facto de ter encerrado a divisão de robótica não significa o fim desta ideia. No futuro podem voltar a albergar esperanças no desenvolvimento de um robô humanoide com características baseadas na sua inteligência artificial.

Resta seguir os passos da OpenAI para se ver em primeira mão quais são os planos da empresa. Entretanto, é evidente que a OpenAI não está parada e, claro, continuará a desenvolver modelos de IA com os quais pode competir num setor que avança a passos largos.