China quer dominar a IA! E alguns dos seus modelos já vencem os rivais americanos

Os esforços da China para liderar o setor da inteligência artificial (IA) estão a começar a dar frutos, com especialistas e analistas tecnológicos a afirmarem que os modelos chineses de IA já rivalizam - e, em alguns casos, superam - os desenvolvidos pelos EUA em termos de desempenho.

A IA tornou-se o mais recente palco de competição estratégica entre os EUA e a China, com ambos os países a reconhecerem-na como uma tecnologia crucial para o futuro.

Em resposta a preocupações de segurança nacional, Washington tem restringido o acesso chinês a chips avançados necessários para impulsionar aplicações de IA, obrigando a China a adotar estratégias alternativas para desenvolver as suas próprias soluções de hardware e software.

Modelos de linguagem da China ganham popularidade

À semelhança de empresas norte-americanas como a OpenAI, as empresas chinesas também estão a investir em grandes modelos de linguagem (Large Language Models - LLMs, em inglês). Estes modelos são treinados com quantidades massivas de dados e são a base de aplicações como chatbots e assistentes virtuais.

Uma diferença notória, no entanto, reside na abordagem adotada pelas empresas chinesas. Ao contrário dos modelos fechados, como os GPTs da OpenAI, várias empresas chinesas têm optado por criar modelos open-source, como o Llama da Meta. Isto permite que desenvolvedores de todo o mundo façam download, modifiquem e utilizem os modelos gratuitamente, sem restrições legais complexas.

Segundo Tiezhen Wang, engenheiro de Machine Learning da plataforma Hugging Face, os modelos chineses são atualmente os mais descarregados no repositório.

A família Qwen, desenvolvida pela gigante chinesa Alibaba, é a mais popular devido ao seu desempenho excecional em vários benchmarks competitivos.

Afirmou Wang. Além disso, o modelo apresenta uma licença favorável que facilita a sua utilização por empresas sem necessitarem de revisões legais extensivas.

E já competem diretamente com os melhores modelos americanos...

O Qwen está disponível em várias dimensões, com diferentes níveis de parâmetros. Modelos com mais parâmetros oferecem um desempenho superior, mas também exigem maior poder computacional, enquanto as versões mais pequenas têm um custo operacional mais reduzido.

Outra empresa com sede na China que está a causar impacto é a startup DeepSeek, que lançou recentemente o modelo DeepSeek-R1. Segundo a empresa, este modelo consegue competir diretamente com soluções como o GPT-4 da OpenAI, especialmente em tarefas complexas que exigem raciocínio avançado.

Especialistas comparam os modelos atuais de IA a sistemas operativos como o Windows da Microsoft, o Android da Google ou o iOS da Apple, que dominam o mercado de dispositivos móveis e computadores. Neste contexto, desenvolver um modelo de IA dominante pode ter implicações significativas a longo prazo.

A criação e treino de modelos de IA exigem uma quantidade massiva de dados e poder computacional. Atualmente, a NVIDIA é a principal fornecedora dos chips necessários para esta tarefa, conhecidos como GPUs. No entanto, as restrições impostas pelos Estados Unidos têm impedido a exportação dos chips mais avançados da NVIDIA para a China.

Apesar destas limitações, as empresas chinesas têm conseguido avançar no desenvolvimento de modelos de IA. A Huawei tem sido uma das principais impulsionadoras da produção de alternativas locais às soluções da NVIDIA, enquanto empresas como a Baidu e a Alibaba investem cada vez mais no design de semicondutores.

No entanto, a diferença em termos de capacidade de hardware vai aumentar nos próximos anos, especialmente com a introdução dos sistemas Blackwell da NVIDIA, cuja exportação para a China está proibida.

