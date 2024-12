Este é um drone com pernas articuladas para poder andar, saltar e descolar como um pássaro

Os investigadores inventam um drone com pernas articuladas para poder andar, saltar e descolar de terrenos irregulares em qualquer lugar, imitando os pássaros. Conheçam o RAVEN.

Esta pequena máquina utiliza pernas mecânicas leves concebidas para imitar as de aves como os corvos, permitindo-lhe andar, saltar e descolar de terrenos irregulares.

Drone inspirado numa ave revoluciona a mobilidade em terrenos acidentados

Uma equipa de investigadores da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), na Suíça, e da Universidade da Califórnia, em Irvine, desenvolveu um drone revolucionário: o RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments).

Este dispositivo, inspirado na anatomia das aves, está equipado com pernas mecânicas leves que lhe permitem andar, saltar e descolar diretamente do solo, mesmo em terrenos difíceis.

Uma solução inovadora para terrenos difíceis

Ao contrário dos drones tradicionais de asa fixa que necessitam de pistas, o RAVEN pode aterrar e descolar em áreas onde outros drones seriam inutilizáveis. As suas pernas articuladas, concebidas para imitar as de aves como os corvos, permitem que o drone se desloque eficazmente ao longo do solo, ultrapasse obstáculos e se posicione para uma descolagem ótima sem necessidade de intervenção humana.

Vantagens em relação aos quadricópteros

Embora os drones quadricópteros ofereçam maior flexibilidade para descolar e aterrar em espaços apertados, o seu design de quatro motores torna-os menos eficientes em termos energéticos em comparação com os drones de asa fixa. O RAVEN combina o melhor dos dois mundos: a eficiência energética das asas fixas com a versatilidade proporcionada pelas suas pernas inspiradas nas aves.

O design das pernas, desenvolvido através de uma combinação de modelação matemática, simulações em computador e múltiplas iterações experimentais, utiliza molas e motores para replicar os tendões e músculos das aves. Além disso, os pés do drone incluem estruturas articuladas e um sistema elástico passivo nos dedos dos pés que o mantêm estável quando anda e o ajudam a posicionar-se no ângulo correto para a descolagem.

Ultrapassar os limites do design tradicional

Embora já existissem drones de asa fixa com capacidades semelhantes, como o Sparrow, desenvolvido por uma startup sul-africana em 2019, o RAVEN destaca-se pela complexidade do seu sistema de pernas.

Isso permite que ele caminhe sobre terrenos irregulares, salte sobre obstáculos de até 25 centímetros de altura e descole de quase qualquer lugar, sem a necessidade de uma pista ou assistência humana.

Sustentabilidade e eficiência energética

O design eficiente do RAVEN não só aumenta o seu alcance operacional, como também o torna ideal para aplicações em áreas inacessíveis ou perigosas para os seres humanos, tais como zonas de desastres naturais ou regiões com acesso limitado. Além disso, ao necessitar de menos energia do que os drones quadricópteros, reduz o seu impacto ambiental e contribui para a sustentabilidade no domínio da aviação não tripulada.

No contexto de um mundo que procura soluções mais sustentáveis, o RAVEN poderá desempenhar um papel fundamental na integração das tecnologias renováveis com a mobilidade aérea não tripulada. O seu design eficiente e versátil posiciona-o como um exemplo de como a engenharia pode inspirar-se na natureza para enfrentar os desafios tecnológicos e ambientais.

Esta descoberta marca um novo capítulo no desenvolvimento de drones e demonstra como a biomimética pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar a conceção e a funcionalidade das tecnologias sustentáveis. Com o RAVEN, a exploração de terrenos difíceis e a operação em áreas remotas tornam-se mais eficientes, seguras e amigas do ambiente.