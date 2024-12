Cybercab da Tesla não tem volante, mas pode ser conduzido com um comando. Veja o vídeo!

Apresentado em outubro, o Cybercab promete ser um transporte de pessoas, mesmo sem volante e pedais. Apesar de autónomo, o robotáxi assinado pela Tesla foi mostrado a ser conduzido com um comando.

O Cybercab é a proposta da Tesla para um robotáxi totalmente autónomo, sem volante e pedais, para circular sem condutor. Desde outubro, quando foi apresentado ao mercado, o Cybercab tem percorrido alguns locais para que as pessoas o vejam de perto. O mais recente a recebê-lo é o Museu Petersen, onde o robotáxi estará exposto até 2 de janeiro.

A chegada do Cybercab ao museu tem sido amplamente partilhada nas redes sociais, pois foi operado por um humano, sentado atrás do painel de instrumentos, apesar da ausência de volante. Embora não seja visível no vídeo, fontes indicaram que o operador utilizava um comando com fios para dirigir e manobrar o veículo no interior do museu.

O comando parece ser da Xbox, mas utiliza um fio para se ligar aos computadores do veículo. Fontes avançaram que o Cybercab pode, também, ser controlado sem fios, a partir do exterior do carro.

Esta possibilidade de controlo humano não é exclusiva do modelo da Tesla. Afinal, empresas como a Waymo e a Cruise usam veículos normais como base para os seus robotáxis, pelo que os seus automóveis contam com controlos clássicos. Por outro lado, a Zoox retirou-os do seu último veículo autónomo, em 2023.

Além disso, especialmente nesta fase inicial, o Cybercab pode precisar de um humano no controlo. Os robotáxis da Tesla podem ter sido concebidos como um carro sem condutor, mas precisam de um condutor de segurança para controlar o veículo nas fases de teste.

Curiosamente, além de estar a ser conduzido com um comando, o Cybercab apareceu, nesta entrada para o museu, sem a cobertura das rodas.