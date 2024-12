Passatempo de fim de ano: ganhe um Huawei Watch Fit 3

Esta semana de festividades é caótica e parece que o corpo não trabalha a 100%. No sentido de assegurar uma força e motivação extras, entre o Natal e a chegada do novo ano, tente a sua sorte e habilite-se a colocar no pulso esta máquina que temos para oferecer, em parceria com a Huawei: o Watch Fit 3.

O Watch Fit 3 foi o primeiro smartwatch quadrado da Huawei e procurou ir ao encontro dos utilizadores mais jovens.

O objetivo passou por desenhar um modelo elegante, fino e moderno, com funcionalidades pertinentes de monitorização de saúde e bem-estar.

Com um ecrã AMOLED de 1,82'', assegura 1500 nits de brilho e ajuste automático. As 26 g de relógio são verdadeiramente leves, a par de apenas 9,9 mm de espessura.

Além do design moderno, este Watch Fit 3 da Huawei está equipado com HarmonyOS, conferindo simplicidade na utilização e largas possibilidades de personalização.

De facto, para ajustar o relógio a qualquer contexto, a Huawei oferece uma série de faces, das mais desportivas às mais clássicas.

Para mais informações e detalhes sobre este smartwatch que pode vir a ser seu, espreite a nossa análise.

Participe para ganhar um Huawei Watch Fit 3!

Para se habilitar a ganhar um Watch Fit 3 da Huawei (preto), deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visitar e seguir a página de Instagram da Huawei Mobile PT. 2 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 - Conte-nos a funcionalidade que mais valoriza num smartwatch. Nota: A mensagem deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 28 de dezembro às 12h00 e termina no dia 2 de janeiro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo de fim de ano: ganhe um Huawei Watch Fit 3