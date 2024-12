WhatsApp quer trazer a pesquisa inversa de imagens para todas as plataformas

O WhatsApp está a dar um grande passo para lutar contra a desinformação e os conteúdos enganadores na sua plataforma. Este serviço da Meta trabalha num novo recurso que permitirá aos utilizadores fazer uma pesquisa inversa de imagens diretamente na aplicação, tudo sem sair do WhatsApp. A grande novidade é que quer alargar isso a todas as plataformas.

Pesquisa inversa de imagens nas plataformas

Esta funcionalidade está em desenvolvimento para a versão Android e está agora a chegar também à versão web do WhatsApp. Esta é baseada no browser e pode ser executada em dispositivos onde as aplicações Android ou iOS não são compatíveis, como tablets, Chromebooks e desktops. É uma extensão de uma instância do WhatsApp já em execução num iPhone ou Android, ligada através de um código QR.

O conceito agora revelado é bastante simples. Quem receber uma imagem e não tiver a certeza sobre a origem da mesma, pode enviá-la para o Google diretamente do WhatsApp. O Google irá então procurar a imagem online e mostrar-lhe onde aparece e qual a sua origem inicial.

Esta é uma ferramenta muito útil porque permite ver se a imagem foi alterada ou se está a ser utilizada de forma enganadora. Esta é uma forma de partilhar desinformação cada vez mais usada e que muitos acabam por acredita. Com esta nova funcionalidade, poderá verificar rapidamente se a imagem é realmente o que afirma ser.

WhatsApp tem muitas novidades a caminho

O WhatsApp deixou claro que não terão acesso à imagem quando se fizer uma pesquisa inversa. A Google tratará de todo o processo e o WhatsApp não verá o conteúdo da imagem. Antes de fazer uma pesquisa, o utilizador receberá um alerta a explicar isso e a pedir o seu consentimento.

Parece que esta nova funcionalidade será uma ótima forma de combater a desinformação e tornar o WhatsApp uma plataforma mais fiável. Dá aos utilizadores o poder de verificar a autenticidade das imagens e de tomar decisões informadas sobre o conteúdo que partilham e recebem.

Se na versão Android ou iOS é uma ferramenta útil, a versão não é diferente de clicar com o botão direito do rato em qualquer imagem num browser Chromium e selecionar “Pesquisar imagem com o Google”. No entanto, é bom que agora esteja incorporado na aplicação web e forneça aos utilizadores uma forma mais fácil de realizar as suas pesquisas.