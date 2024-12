Cientistas calcularam a velocidade a que o nosso cérebro pensa e…. ficaram surpresos!

Com a evolução da tecnologia que promove o processamento a uma escala quântica, com velocidades incríveis, será o nosso cérebro ainda é uma máquina do melhor que o universo fez? Bom, os cientistas calcularam a velocidade a que o nosso cérebro pensa e... surpresa, é mais lento do que o esperado!

Cérebro processa a 10 bits...

Os nossos cérebros são computadores complexos e potentes, capazes de processar informação a alta velocidade. Ou pelo menos era isso que pensávamos. Porque um novo estudo acaba de qualificar esta noção: a velocidade a que pensamos pode não ser tão rápida como apregoavam!

Uma nova estimativa da velocidade a que o nosso cérebro processa informação calculou essa velocidade como equivalente a 10 bits por segundo. O estudo também revelou que a forma como o faz é em série e não em paralelo, ou seja, o nosso cérebro processa um fluxo de informação, um dado de cada vez, e não é capaz de trabalhar com vários fluxos ao mesmo tempo.

O valor chamou a atenção de muitos devido à sua magnitude, que é menor do que se poderia esperar. De acordo com a explicação da equipa responsável pelo estudo, o nosso cérebro conta com 85 mil milhões de neurónios, cada um capaz de transmitir informação a velocidades superiores a esta.

Isto torna-se ainda mais impressionante quando consideramos a imensa velocidade a que o nosso sistema nervoso reúne informações sobre o que ocorre à nossa volta, uma velocidade cerca de 100 milhões de vezes superior àquela a que o nosso cérebro processa essas informações.

Este é um número extremamente baixo. A cada momento, estamos a extrair apenas 10 bits de mil milhões que os nossos sentidos captam e a usar esses 10 para perceber o mundo à nossa volta e tomar decisões. Isto levanta uma paradoxa: o que está a fazer o cérebro para filtrar toda essa informação?

Destacou Markus Meister, coautor do estudo, numa nota de imprensa.

Da mesma forma, é curioso que sejamos apenas capazes de processar informação “em série”, mesmo quando a nossa perceção do mundo exterior se baseia na interação entre múltiplos sentidos a operar e a compilar informação ao mesmo tempo.

O estudo foi realizado por Jieyu Zheng e Meitner e baseou-se na aplicação de técnicas do campo da teoria da informação ao campo da neurociência. A equipa analisou a literatura científica focada em tarefas tão distintas como leitura, escrita, videojogos ou resolução de cubos de Rubik. A partir disso, chegou-se à nova estimativa.

Os detalhes do estudo foram publicados num artigo na revista Neuron.

O processo evolutivo

Por que é que o cérebro é tão “lento” e apenas capaz de processar fluxos de informação?

A equipa acredita que a resposta reside na forma como evoluímos. Explicam que os primeiros animais a desenvolverem um sistema nervoso usavam o cérebro para duas tarefas simples: procurar alimento e fugir de predadores.

O pensamento humano pode ser visto como uma forma de navegação através de um espaço de conceitos abstratos. Os nossos ancestrais escolheram um nicho ecológico onde o mundo é suficientemente lento para tornar a sobrevivência possível. Na verdade, 10 bits por segundo são necessários apenas nos piores cenários, e, na maior parte do tempo, o nosso ambiente muda a um ritmo muito mais tranquilo.

Escreve a equipa.