Passatempo de Natal: temos mais um Honor X8b para oferecer

É verdade, as prendas ainda não terminaram e temos, neste dia de Natal, mais um miminho. Em parceria com a Honor, temos mais um Honor X8b para oferecer ao leitor mais sortudo. Habilite-se a ganhar, participando no passatempo de hoje!

Temos mais um Honor X8b para si!

O Honor X8b tem um ecrã AMOLED com 6,7'' (1080 x 2412 px) e uma taxa de atualização de 90 Hz. Além disso, mede 161,1 x 74,6 x 6,8 mm, pesa 166 g e tem certificado de resistência.

Equipado com processador Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm), este smartphone chega com o Android 13/ MagicOS 7.2, e conta com slot para Nano SIM + Nano SIM, bem como entrada USB Tipo C 2.0.

Além do armazenamento digno de computador, o Honor X8b possui 8 GB (expansíveis) de RAM. Em matéria de câmaras, conta com três traseiras (wide 108 MP, ultrawide 5 MP e macro 2 MP) e uma frontal (wide 50 MP).

A bateria é de 4500 mAh, com carregador de 35 W e OTG.

Participe para ganhar um Honor X8b!

Para se habilitar a ganhar um Honor X8b, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visitar e seguir a página de Instagram do Pplware. 2 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos qual é, na sua opinião, o melhor produto da Honor. Nota: A mensagem deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 25 de dezembro às 12h00 e termina no dia 30 de dezembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

