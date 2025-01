E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do anúncio oficial do OnePlus 13R, analisámos o smartphone AGM H Max, falámos das novidades a chegar nos AirPods Pro 3, e muito mais.

O espaço é uma incógnita gigante para os cientistas, especialmente o impacto que o ambiente inóspito tem no corpo humano. Em mais um estudo, investigadores perceberam que as células cerebrais não só sobrevivem no espaço, como crescem mais depressa. As razões são desconhecidas.

Os smartphones robustos são a alternativa que mais agrada aos utilizadores que procuram um dispositivo quase indestrutível, capaz de enfrentar adversidades associadas a desportos radicais ou a atividades menos confortáveis. É nesta área que a AGM foca parte do seu trabalho e é a estes utilizadores mais exigentes que entrega máquinas para qualquer terreno. Mais uma vez, tivemos em mãos uma alternativa da marca neste campo, o H Max, e deixamos-lhe a nossa análise. Spoiler alert: este dispositivo tem, de facto, bateria "para dar e vender"!

Dezembro trouxe a confirmação de um dos primeiros smartphones a serem conhecidos nos primeiros dias de 2025, o OnePlus 13R. A própria OnePlus publicou agora a página do OnePlus 13R para dar todas as especificações deste smartphone que se destaca pela sua enorme bateria e uma câmara que será superior à da sua variante chinesa.

Com a exploração espacial a reforçar-se e a robótica a desenvolver-se, alguns cientistas acreditam que o papel dos seres humanos neste contexto irá diminuir com o tempo. Poderão os robôs substituir os astronautas humanos?

"É só um" é uma expressão que, para muitos, representa uma forma de autoengano. No entanto, este argumento pode esconder grandes consequências. Um cigarro pode parecer inofensivo, mas estudos recentes revelam que mesmo fumar apenas um pode custar minutos preciosos da nossa vida.

Numa primeira análise, o vídeo parece mostrar um enxame de formigas, unidas, que levantam muitas vezes o seu peso. Mas não, olhe bem, não são formigas, são robôs!

2025 já chegou (Game Over de 2024) e, tal como 2024 revelou uma série fantástica de lançamentos de jogos bons e com valor acrescentado, o mesmo é esperado deste novo ano. Venham conferir conosco alguns desses jogos mais antecipados de 2025.

A China continua a liderar o caminho para um futuro mais rápido no setor ferroviário, graças ao lançamento de um novo modelo de bullet train (comboio-bala) de alta velocidade. No último fim de semana, a China State Railway Group apresentou o protótipo do CR450, que promete ser o comboio comercial de alta velocidade mais rápido do mundo.

No seu primeiro ano de funcionamento, o satélite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) da NASA cartografou os misteriosos fundos oceânicos da Terra com mais pormenor do que os satélites mais antigos conseguiriam fazer ao longo de 30 anos. Sim, descobriu-se o que nunca havia sido descoberto!

A Inteligência Artificial (IA) é promissora, especialmente se a associarmos a outros campos, como a medicina e a robótica. Investigadores criaram um modelo de treino, por via do qual acreditam que braços robóticos podem aprender a imitar ações. Desta forma, acreditam ser possível reduzir a necessidade de programar cada movimento individual.

Este será um novo foco de interesse na órbita dos lançamentos Apple de 2025. Segundo os rumores, os AirPods Pro 3 chegarão no final deste ano. Apesar de a Apple continuar a melhorar os AirPods Pro 2 com novas funcionalidades de software, um sucessor em termos de hardware está prestes a chegar. Mas o que será que a Apple pode acrescentar ao que já é bom?