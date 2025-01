Primeira atualização de 2025 do WhatsApp melhora a gestão de recursos dos smartphones

O WhatsApp quer dar aos utilizadores o controlo total da aplicação e do que esta oferece aos utilizadores. Por isso tem surgido mudanças na interface e nas opções, algo que tem cumprido o desejado. Agora, o WhatsApp quer ainda mais e a primeira atualização de 2025 traz novidade e uma melhoria na gestão de recursos dos smartphones.

Pode não parecer lógico e direto, mas uma das próximas novidades do WhatsApp vai focar-se no que os utilizadores podem explorar na app. Ao mesmo tempo, e com este controlo, será possível poupar recursos importantes nos smartphones dos utilizadores.

Como é possível ver na última captura de ecrã partilhada, o WhatsApp está a explorar a implementação de uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores gerir determinadas animações nas conversas. Especificamente, esta funcionalidade permitirá aos utilizadores gerir animações de emojis, autocolantes e GIFs separadamente através de três opções diferentes.

Este nível granular de controlo irá garantir que os utilizadores que consideram as animações distrações ou desnecessárias possam personalizar a sua experiência. Para satisfazer estas preferências, o WhatsApp vai introduzir três opções separadas, permitindo aos utilizadores gerir animações de emojis, autocolantes e avatares individualmente.

Esta funcionalidade está provavelmente a ser desenvolvida em resposta ao feedback de utilizadores que podem achar o conteúdo animado excessivo esmagador. Com as animações a tornarem-se mais predominantes nas conversas, alguns utilizadores podem sentir que isso perturba o fluxo da utilização da app.

Ao permitir que os utilizadores desativem a reprodução automática para tipos específicos de animações, surge um controlo ainda mais dedicado. Assim, o WhatsApp estabelece um equilíbrio entre manter as características envolventes e respeitar as preferências pessoais.

Com esta atualização, a Meta e os seus programadores cumprem os seus compromissos para com os utilizadores. Apesar de estar já a ser vista, esta novidade e as opções ainda estão a ser desenvolvidas e testadas. Devem surgir em breve na versão beta do WhatsApp e depois ser alargada a todos.