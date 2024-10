E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os novos Huawei Watch GT 5, demos a conhecer o Oura Ring 4, falámos do novo centro de dados quântico da Europa pela IBM, e muito mais.

Os engenheiros, bem como os consumidores, andam sempre a procurar formas de prolongar as baterias, tentando que durem o máximo de tempo possível entre carregamentos. Acha que 50 anos é tempo suficiente?

Os últimos meses têm sido recheados para os amantes de carros. A Renault, especialmente, tem brindado os entusiastas com renovações que aproximam os seus modelos mais icónicos do presente e do futuro. Depois do 5, a empresa francesa entregará ao mercado o Renault 4 E-Tech 100% elétrico.

A Sony anunciou hoje uma grande expansão da sua popular linha de produtos LinkBuds, com o lançamento de novos auscultadores sem fios. Os novos LinkBuds Fit e LinkBuds Open, bem como do aguardado altifalante LinkBuds Speaker são propostas interessantes e que vão servir para serem usados no dia a dia.

A fusão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrómeda (M31) é esperada para ocorrer em aproximadamente 4,5 mil milhões de anos. Este evento cósmico, conhecido como uma “colisão galáctica”, não será uma colisão no sentido tradicional, mas sim uma interação gravitacional complexa, onde as estrelas e sistemas estelares de ambas as galáxias serão reconfigurados num novo formato. Contudo, alguns astrofísicos já equacionam estar já a acontecer este evento!

A IBM inaugurou, ontem, o primeiro Quantum Data Center fora dos Estados Unidos. O segundo centro de dados quântico da empresa no mundo já está operacional em Ehningen, na Alemanha.

A Oura tem liderado o mercado dos anéis inteligentes, com outras empresas a integrá-lo paulatinamente - a mais recente foi a Samsung, com o Galaxy Ring. Agora, chega o Oura Ring 4, com mais sensores e um design renovado.

Após uma chuva invulgarmente forte, o deserto do Saara ficou verde. A NASA divulgou uma imagem que mostra o fenómeno.

A Huawei tem apostado no mercado dos smartwatches de forma única. O seu objetivo é dominar esta área e tem mostrado que está a caminhar nesse sentido. Se os smartwatches anteriores eram já peças únicas, reafirmou-se com estas duas novas propostas. O Watch GT 5 e Watch GT5 Pro da Huawei são 2 smartwatches de excelência que vamos agora conhecer, e que o Pplware mostra em primeira mão.

Um avanço na miniaturização de um tipo de scanner que utiliza luz laser, em vez de raios-x nocivos, para ver sob a nossa pele com um detalhe sem precedentes, pode ajudar a revolucionar a imagiologia médica.

Em conjunto com a Universidade de Princeton, a Universidade de Sevilha está a desenvolver o projeto SMART, que procura criar um reator de fusão nuclear sustentável, em Espanha.

Está ainda em desenvolvimento, mas os investigadores admitem estar otimistas. A primeira vacina do mundo contra o cancro do ovário, a ser desenvolvida no Reino Unido, poderá erradicar a doença.

A IA entrou no nosso dia a dia de rompante e ganhou o seu espaço de forma natural. Se inicialmente se focou em dar a capacidade de criar texto, rapidamente evoluiu para o áudio e a voz, dando agora passos importantes no vídeo. A Meta tem acompanhado estas correntes e apresentou agora o Movie Gen, o seu novo modelo de IA capaz de gerar vídeo.

A NASA tem um problema de comunicações: as frequências de rádio utilizadas pelas naves espaciais para as comunicações estão a ficar demasiado ocupadas. Mas agência tem já tecnologia de ponta para resolver o problema.