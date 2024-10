IBM inaugura o primeiro centro de dados quântico da Europa na Alemanha

A IBM inaugurou, ontem, o primeiro Quantum Data Center fora dos Estados Unidos. O segundo centro de dados quântico da empresa no mundo já está operacional em Ehningen, na Alemanha.

Operacional em Ehningen, na Alemanha, o primeiro IBM Quantum Data Center da Europa é o segundo centro de dados quântico da empresa no mundo e representa "uma grande expansão da sua frota de sistemas quânticos avançados à escala da utilidade pública, disponíveis para utilizadores de todo o mundo através da nuvem".

O novo centro de dados conta com dois novos sistemas à escala comercial baseados no IBM Quantum Eagle e, em breve, a empresa americana acrescentar-lhe-á um novo baseado no IBM Quantum Heron. Estes sistemas são capazes de efetuar cálculos que ultrapassam as capacidades de simulação dos computadores clássicos.

O IBM Heron, que foi introduzido no final do ano passado, é o chip quântico mais potente da empresa até à data e constitui um avanço importante na sua missão de levar a computação quântica útil ao mundo, permitindo aos utilizadores aumentar a complexidade dos algoritmos que estão a explorar em hardware quântico real.

Assim que o sistema baseado no IBM Heron estiver disponível no Quantum Data Center na Europa, tornar-se-á o terceiro Heron instalado na frota de sistemas quânticos da IBM, que pode ser acedido pela rede quântica global da empresa, composta por mais de 250 empresas, universidades, centros de investigação e organizações em todo o mundo.

O IBM Heron oferece até 16 vezes o desempenho e 25 vezes a velocidade dos anteriores computadores quânticos da IBM, de acordo com medições efetuadas há dois anos e recordadas pela empresa, num comunicado.

Uma vez implantado com os sistemas à escala comercial já instalados no novo IBM Quantum Data Center, o sistema baseado no Heron irá expandir a mais de uma dúzia de computadores quânticos que a IBM oferece atualmente através da nuvem, a maior frota do género no mundo.

Alemanha felicita chegada da IBM ao país

A inauguração do novo centro de dados quântico recebeu altos funcionários governamentais, incluindo o Chanceler alemão Olaf Scholz e Nicole Hoffmeister-Kraut, ministra da Economia, do Trabalho e do Turismo do Estado de Baden-Württemberg.

Além do diretor-executivo e presidente da IBM, Arvind Krishna, marcaram presença outros líderes da empresa, bem como representantes de instituições de investigação e vários líderes seniores de empresas globais sediadas na Europa, como a Bosch, a E.ON e o Grupo Volkswagen.

Para Olaf Scholz, "a abertura do IBM Quantum Data Center em Ehningen é uma excelente notícia para a Alemanha", pois "servirá de local para a inovação e o crescimento empresarial e é uma expressão da confiança dos investidores no mercado alemão".