OpenAI responde à ação judicial de Elon Musk e acusa-o de montar uma campanha de assédio

Num recente desenvolvimento legal, a OpenAI levantou acusações sérias contra Elon Musk, alegando uma campanha de assédio dirigida à empresa de Inteligência Artificial (IA). Este confronto segue-se às anteriores alegações de Musk de que foi induzido em erro pelos seus co-fundadores para investir na OpenAI.

Elon Musk saiu por não conseguir dominar a empresa

De acordo com um relatório do Los Angeles Times, Altman apresentou o caso da OpenAI num tribunal da Califórnia, afirmando que as ações de Musk foram motivadas por um desejo de obter vantagens competitivas através da intimidação.

A ação judicial é o mais recente passo na campanha cada vez mais arrojada de Elon Musk para intimidar a OpenAI em prol da sua própria vantagem competitiva.

Afirmou Altman, sublinhando o compromisso da empresa com o avanço seguro e benéfico da Inteligência Artificial Geral (AGI, originalmente). Altman reconheceu o apoio de Musk à missão da OpenAI no passado, mas observou que o magnata desistiu quando os seus esforços para exercer controlo sobre a empresa falharam.

A divisão entre Musk e Altman, que co-fundou a OpenAI em 2015 com o objetivo comum de garantir os benefícios sociais da IA, agravou-se devido a visões diferentes para o futuro da empresa. Musk, que anteriormente defendia um modelo sem fins lucrativos, mais tarde entrou em conflito com a transição da OpenAI para uma estrutura híbrida que visa a sustentabilidade.

Altman não quis juntar a OpenAI com a Tesla

Numa declaração pública sobre a saída de Musk da OpenAI, Altman esclareceu que as discussões sobre a direção da empresa e as necessidades de recursos, em especial no que diz respeito à capacidade de computação substancial para o desenvolvimento da AGI, foram fundamentais.

Musk propôs uma fusão com a Tesla ou a aquisição do controlo total da OpenAI, o que Altman considerou divergir dos objetivos altruístas da organização. Musk acabou por sair da OpenAI em 2018, anunciando a intenção de prosseguir o desenvolvimento da IA na Tesla.

Embora Musk tenha inicialmente retirado o seu processo, as tensões persistiram, com alegações de manipulação e práticas antiéticas a continuar a ofuscar a disputa dos ex-parceiros.

Altman e a sua equipa jurídica contestaram vigorosamente as alegações de Musk, e instaram o tribunal a rejeitar o que descrevem como acusações infundadas destinadas a manchar a reputação da OpenAI.

Leia também: