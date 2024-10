Apple irá lançar o iOS 18.1 com Apple Intelligence no dia 28 de outubro

A pergunta que não quer calar é “a Apple Intelligence vai chegar na sua plenitude a Portugal?”. Dito isto, e sendo o ponto de viragem do software da Apple, a empresa quer brilhar já a partir do dia 28 de outubro.

Apple Intelligence será uma mudança radical nos serviços

A Apple, no que toca ao iOS 18 e ao iPhone 16 (em toda a sua linha), dedicou toda a atenção num trunfo que será, segundo a empresa, um ponto de viragem na oferta de serviços, falamos na Apple Intelligence.

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, a gigante de Cupertino tenciona lançar o iOS 18.1 com o primeiro conjunto de funcionalidades muito aguardadas da Apple Intelligence a 28 de outubro.

Esta data, como refere o analista na sua publicação semanal, é um pouco mais tarde do que o inicialmente esperado, já que a Apple está supostamente a levar mais tempo para garantir um lançamento tranquilo e preparar os seus servidores cloud de IA para o aumento do tráfego.

O que podemos esperar no lançamento

Esta atualização trará a primeira vaga de funcionalidades Apple Intelligence aos proprietários de iPhone 15 Pro e iPhone 16.

Entre as funcionalidades iniciais estão ferramentas de escrita melhoradas para reescrever, resumir e rever texto, bem como uma nova interface de utilizador Siri.

Os utilizadores também podem esperar resumos de notificações para várias aplicações, incluindo Mensagens e Mail, e uma nova ferramenta “Limpar” na aplicação Fotografias que pode remover elementos indesejados das imagens utilizando IA generativa.

One more thing...

Claro que neste lançamento a Apple não irá colocar todas as cartas em cima da mesa. Algumas das funcionalidades mais avançadas da Apple Intelligence serão lançadas em atualizações posteriores.

O iOS 18.2, previsto para dezembro, irá introduzir o suporte para ChatGPT, Image Playground e Genmoji para a criação de emojis personalizados. A revisão completa da Siri, que promete um controlo mais preciso das aplicações e respostas personalizadas, está prevista para o início de 2025.

E sim, será nesta altura que veremos a razão da Apple trazer equipamentos tão poderosos (os novos iPhone 16 com A18 e iPhone Pro com A18 Pro), do ponto de vista dos SoC.

Sim, a Apple já confirmou que a Apple Intelligence chegará a Portugal em 2025.