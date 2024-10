Sony expande linha LinkBuds com novas propostas muito interessantes para o dia a dia

A Sony anunciou hoje uma grande expansão da sua popular linha de produtos LinkBuds, com o lançamento de novos auscultadores sem fios. Os novos LinkBuds Fit e LinkBuds Open, bem como do aguardado altifalante LinkBuds Speaker são propostas interessantes e que vão servir para serem usados no dia a dia.

Acabam de ser revelado um lote de novidades por parte da Sony. A expansão da sua linha LinkBuds surge com o lançamento dos auscultadores sem fios LinkBuds Fit, LinkBuds Open e o altifalante LinkBuds Speaker. A empresa continua a sua colaboração com a cantora Olivia Rodrigo, que participou no design e personalização dos LinkBuds Fit e LinkBuds Open, disponíveis numa cor violeta exclusiva, além de oferecer configurações de EQ personalizadas.

LinkBuds Fit

Combinam conforto e estilo personalizável, com novos Suportes de Ajuste e Ponteiras para auscultadores que se adaptam a diferentes orelhas. Com cancelamento de ruído e Modo Som Ambiente, permitem controlar a interação com o exterior. O driver Dynamic Driver X garante áudio de alta qualidade, com graves ricos e vozes detalhadas, bem como suporte para áudio de alta resolução sem fios e DSEE Extreme.

A tecnologia Precise Voice Pickup garante chamadas claras mesmo em ambientes ruidosos. Funcionalidades como Auto Switch, Auto Play, Quick Access e Wide Area Tap facilitam o controlo e o acesso ao seu entretenimento. Com uma bateria até 21 horas e resistência à água IPX4, são ideais para o dia a dia.

LinkBuds Open

Apresentam um design inovador de anel aberto, permitindo-lhe ouvir o ambiente à sua volta enquanto desfruta da sua música. Os novos Suportes de Ajuste leves garantem conforto, e o design geométrico ajusta-se perfeitamente ao ouvido. Com o driver de anel aberto de 11 mm e o processador integrado V2 da Sony, oferecem áudio de alta fidelidade com médios e agudos claros.

O Adaptive Volume Control ajusta o volume automaticamente de acordo com o ambiente, e a tecnologia Precise Voice Pickup garante chamadas nítidas. Com funcionalidades como Auto Switch, Auto Play, Quick Access e Wide Area Tap, oferecem um controlo intuitivo. A bateria dura até 22 horas e têm resistência à água IPX4.

LinkBuds Speaker

Complementa a família LinkBuds com um som nítido e equilibrado num design compacto e portátil. A funcionalidade Auto Switch alterna a reprodução entre os auscultadores LinkBuds e o altifalante automaticamente, e o Quick Access permite ouvir música com um toque. Com driver X-Balanced Speaker Unit, tweeter e radiadores passivos, oferece uma experiência sonora agradável.

A qualidade de chamada é excecional, com uma articulação clara da fala e cancelamento de eco. A pega de transporte destacável e a base de carregamento dedicada facilitam a utilização em qualquer lugar. Com uma bateria até 25 horas e resistência à água IPX4, é perfeito para uma utilização diária.

A nova aplicação Sound Connect permite personalizar as definições dos auscultadores e acompanhar o histórico de audição. Além disso, a Sony utiliza materiais reciclados nos produtos e elimina o plástico das embalagens, reforçando o seu compromisso com o ambiente.

Com esta expansão da linha LinkBuds, a marca oferece opções para todos os estilos de vida, combinando tecnologia, conforto e design inovador.