Ainda não leu nada sobre o Eclipse Solar? Então saiba tudo agora

O céu português prepara-se para um dos fenómenos astronómicos mais aguardados dos últimos anos. Esta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, acontece um eclipse solar que será visível em todo o território nacional. Saiba tudo o que precisa de saber.

Para quem ainda não acompanhou o fenómeno, explicamos tudo o que precisa de saber: quando acontece, onde será mais visível, o que vai acontecer ao céu e, sobretudo, como observar o eclipse em segurança.

Eclipse solar: o que vai acontecer?

Um eclipse solar acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia, total ou parcialmente, a luz solar.

No dia 12 de agosto, a faixa de totalidade atravessa várias regiões do hemisfério norte, incluindo a Islândia, Espanha e uma pequena zona do nordeste de Portugal. No resto do país, o eclipse será parcial, mas com uma ocultação muito elevada do disco solar.

Em Portugal Continental, a ocultação do Sol ficará, de forma geral, entre cerca de 92% e 100%, dependendo da localização.

Onde será total em Portugal?

A grande particularidade portuguesa está no distrito de Bragança.

É no extremo nordeste do país, nomeadamente na zona próxima de Montesinho e das localidades de Guadramil e Rio de Onor, que se encontra a estreita faixa onde o eclipse poderá atingir a totalidade.

Nessa região, a Lua vai esconder completamente o disco solar durante apenas alguns segundos. A duração da totalidade será muito curta, rondando os 25 a 30 segundos, dependendo do ponto exato de observação.

Fora dessa pequena faixa, o fenómeno será parcial.

E em Lisboa, Porto, Guarda e outras cidades?

Mesmo quem estiver longe da faixa de totalidade terá oportunidade de assistir a um eclipse impressionante.

Em várias zonas de Portugal, mais de 90% do disco solar ficará ocultado. Em Lisboa, por exemplo, a ocultação rondará os 94%.

No Porto e noutras regiões do Norte, a percentagem será ainda elevada, embora o Sol não desapareça completamente.

Ou seja: não é necessário estar em Bragança para ver o eclipse. A diferença é que apenas uma pequena zona do país terá a experiência de uma verdadeira totalidade.

Quando acontece?

O eclipse ocorre durante a tarde e será particularmente interessante porque o Sol estará relativamente baixo no horizonte.

O momento de maior ocultação em Portugal ocorre aproximadamente pelas 19h30, embora os horários exatos variem consoante a localização.

A observação será condicionada também pelas condições meteorológicas. Céu limpo significa uma experiência muito mais interessante, sobretudo porque o fenómeno ocorre próximo do pôr do Sol.

O céu vai ficar completamente escuro?

Só nas regiões que estiverem dentro da faixa de totalidade.

Durante os poucos segundos de eclipse total, a Lua cobre completamente o Sol e pode produzir uma mudança muito significativa na luminosidade, criando uma espécie de crepúsculo em pleno dia.

É precisamente durante a totalidade que os observadores podem ver a coroa solar, a camada exterior da atmosfera do Sol que normalmente fica escondida pelo intenso brilho do próprio disco solar.

Fora da totalidade, mesmo que 90%, 95% ou mais do Sol esteja ocultado, não acontece exatamente o mesmo. O céu pode escurecer bastante, mas continua a existir uma parte do disco solar extremamente brilhante.

Atenção: não olhe diretamente para o Sol

Esta é talvez a recomendação mais importante.

Nunca deve olhar diretamente para o Sol durante um eclipse sem proteção adequada.

A observação direta sem proteção pode provocar lesões graves e permanentes na retina, mesmo que o desconforto não seja imediatamente evidente. Óculos de sol normais não servem!

Também NÃO deve utilizar:

Óculos de sol, mesmo que sejam muito escuros;

Radiografias;

Vidros fumados;

CDs ou DVDs;

Películas ou outros materiais improvisados;

Binóculos ou telescópios sem filtros solares apropriados.

A recomendação passa por utilizar óculos próprios para observação de eclipses e devidamente certificados, ou métodos de observação indireta.

E durante a totalidade?

Existe uma exceção importante.

Num eclipse total, quando o disco solar está completamente coberto pela Lua, a observação a olho nu pode ser feita durante os brevíssimos instantes de totalidade. É nesse momento que a coroa solar pode ser observada.

No entanto, assim que surgir novamente qualquer parte brilhante do Sol, é obrigatório voltar a colocar a proteção.

Para quem estiver fora da faixa de totalidade, esta exceção não se aplica: mesmo que 99% do Sol esteja tapado, continua a existir uma parte do disco solar suficientemente intensa para provocar danos.

Um fenómeno raro em Portugal

O eclipse de 12 de agosto de 2026 é particularmente especial para os portugueses porque uma pequena parte do território nacional está incluída na faixa de totalidade.

É também um dos grandes acontecimentos astronómicos do ano na Europa. A faixa de totalidade atravessa o Atlântico Norte, a Islândia, Espanha e termina na região mediterrânica, enquanto uma área muito mais extensa terá oportunidade de observar um eclipse parcial.

O eclipse de 1912 foi particularmente interessante porque a totalidade foi observada na região de Ovar, embora tenha durado apenas cerca de meio segundo a um segundo. Há registos históricos e científicos da observação desse fenómeno em Portugal.

E há ainda outro motivo para marcar esta data no calendário.

Depois do eclipse chegam as Perseidas

A noite de 12 para 13 de agosto reserva outro espetáculo astronómico: a chuva de meteoros das Perseidas.

O pico das Perseidas ocorre precisamente nesta altura e, este ano, a ausência de luar forte favorece as condições para observar meteoros depois do eclipse e após o anoitecer.

Ou seja, o dia 12 de agosto poderá proporcionar uma verdadeira maratona astronómica: eclipse solar ao final da tarde e estrelas cadentes durante a noite.

Prepare-se para o eclipse

Se ainda não tinha dado atenção ao fenómeno, esta é a altura certa para se preparar.

Escolha um local com boa visibilidade do horizonte, confirme as condições meteorológicas e, sobretudo, garanta que tem proteção ocular adequada antes de olhar para o Sol.

Portugal vai assistir a um dos grandes fenómenos astronómicos de 2026. Para a maioria do país serão minutos de um eclipse parcial muito profundo; para uma pequena região do nordeste, serão apenas alguns segundos - mas segundos em que o dia poderá transformar-se numa experiência verdadeiramente extraordinária. Se quiser fotografar com o smartphone, saiba aqui os cuidados a ter.

Dia 12 de agosto, olhe para o céu. Mas olhe em segurança. Se ainda não tem óculos, fique a saber que algumas farmácias vão receber novo stock de óculos para observar o eclipse na quarta-feira. Leia também aqui os alertas da PSP.

Leia também: