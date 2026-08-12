Microsoft aumenta preço das licenças do Windows 11 e compra de PC fica mais cara

Adquirir um PC novo está a transformar-se num verdadeiro teste à carteira. A constante escalada nos custos da RAM e de vários componentes essenciais ganhou agora um novo elemento de pressão. Este vem diretamente de onde não se esperava, a Microsoft. E tudo porque o preço das licenças do Windows 11 aumentou.

Windows 11: encargo para marcas e consumidores

A Microsoft decidiu rever o valor cobrado às marcas pelo seu sistema operativo. Esta decisão afeta as licenças OEM do Windows 11, cujo custo para os fabricantes subiu entre 7% e 10%, uma margem significativamente superior aos ajustes habituais. Fontes do setor em Taiwan revelam que o aumento entrou em vigor no início do terceiro trimestre.

O impacto faz-se sentir sobretudo nas grandes marcas comerciais, como a ASUS ou a Acer, que vendem sistemas pré-configurados com o Windows 11 pronto a usar. Embora o consumidor não pague esta licença de forma isolada, a subida reflete-se de imediato no preço final dos portáteis e computadores de secretária.

Tempestade perfeita no mercado dos componentes

Para agravar o cenário, a tabela de preços da Microsoft varia consoante o desempenho do processador presente e penaliza ainda mais os modelos com especificações superiores. Esta mexida da Microsoft surge num momento crítico para a indústria do hardware. O mercado enfrenta uma escassez acentuada de memórias RAM e discos SSD, fenómeno impulsionado pela procura avassaladora dos centros de dados dedicados à IA.

Para além da memória, a crise alastrou-se às motherboards. O custo de matérias-primas essenciais, como o cobre e as placas de circuito impresso, registou avanços significativos nos últimos meses. Marcas como a Gigabyte, MSI e ASUS preparam atualizações de preços que podem atingir aumentos de 50% em determinados modelos.

Microsoft traz pressão para mercado enfraquecido

Fabricantes como a ASUS indicam que determinados equipamentos chegam a custar mais 30% do que no final do ano passado. A margem para amortecer estas subidas esgotou-se, obrigando as empresas a repassar estes encargos adicionais para o utilizador final.

Sem perspetiva de alívio no horizonte, a acumulação de custos em hardware e software desenha um cenário complexo. Quem pondera renovar o equipamento informático nos próximos meses terá de contar com uma fatura consideravelmente mais elevada. Assim, algo tão simples com o aumento do preço do Windows 11 muda muito no preço de um PC.