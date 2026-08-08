Eclipse solar: pode usar óculos antigos para ver o fenómeno de 12 de agosto?

Com o stock de óculos de proteção a esgotar sucessivas vezes a poucos dias do eclipse solar, muitos portugueses poderão estar a perguntar-se se os óculos que têm guardados ainda servem. As autoridades têm a resposta!

A menos de uma semana do eclipse solar de 12 de agosto, que será total apenas numa pequena área do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança, os óculos de proteção gratuitos têm esgotado repetidamente.

Depois de duas ruturas de stock, seguiu-se um terceiro reforço que voltou também a esgotar, com a Ciência Viva a admitir não garantir novas reposições.

Quem não conseguir óculos gratuitos pode adquiri-los em farmácias, lojas online e supermercados, por cerca de três euros.

Perante esta escassez, muita gente poderá estar a ponderar recorrer a soluções antigas, como os óculos guardados há 27 anos, do eclipse de 1999. Mas será seguro?

Óculos antigos são um risco

As autoridades francesas já vieram alertar que os filtros dos óculos de 1999 podem estar degradados, seja pela passagem do tempo, seja pela forma como foram armazenados, deixando de garantir a proteção necessária.

Além disso, há um pormenor técnico que reforça a necessidade de cautela: a norma internacional que define os requisitos de segurança para filtros solares, a ISO 12312-2, só foi publicada em 2015, ou seja, 16 anos depois do eclipse de 1999.

Isto significa que os óculos usados nessa altura não foram fabricados de acordo com os critérios de segurança que hoje são exigidos.

A American Astronomical Society esclarece que óculos de eclipse podem ser reutilizados desde que:

Tenham menos de 10 anos;

Estejam certificados segundo a norma ISO 12312-2;

Não apresentem qualquer dano.

A organização nota ainda que avisos antigos, impressos em alguns óculos, que recomendavam não os usar mais de três minutos seguidos ou descartá-los ao fim de três anos, estão hoje ultrapassados e não se aplicam a óculos certificados e em bom estado.

O problema dos óculos mais antigos, como os de 1999, não é propriamente a idade em si, mas sim o facto de terem sido fabricados antes de existir qualquer certificação para este tipo de produto.

Os riscos de observar um eclipse solar sem proteção adequada

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde publicou recentemente dois guias com recomendações para a população e empregadores, insistindo na importância de usar equipamento certificado.

A autoridade de saúde alerta que o tempo de exposição ao Sol necessário para causar danos na retina é de apenas alguns segundos, podendo a cegueira ocorrer, em situação extrema, de forma irreversível.

De forma traiçoeira, estas lesões nem sempre são sentidas de imediato, pelo que a perda de visão pode não ser imediatamente aparente, com sintomas como visão turva, manchas ou distorção de imagens a surgirem só depois.

Por isso, se tiver óculos guardados há décadas, importa fazer o seguinte:

Verificar se apresentam riscos, furos ou rasgos;

se apresentam riscos, furos ou rasgos; Confirmar se têm indicação da norma ISO 12312-2:2015 e marcação CE.

Em caso de dúvida, o mais sensato é não usar esses óculos.

Leia também: