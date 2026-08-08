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Eclipse solar: pode usar óculos antigos para ver o fenómeno de 12 de agosto?

· Ciência 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    8 de Agosto de 2026 às 11:15

    Um resumo do horário do eclipse, mais minutos, menos minutos, conforme a localização:
    – O eclipse dura das 18:30 às 20:30, 2 horas. O sol põe-se por volta das 20:30, completamente destapado
    – 1 hora a tapar e 1 hora a destapar, está mais tapado por volta das 19:30
    Como saber se se vai poder bem?
    – Quem está localizado onde vê o por do sol não tem problemas. Quem tiver obstáculos, e serão muitos, só vai poder ver uma parte. Como é que se pode saber hoje (ou até ao dia do eclipse), antecipadamente, se se vê em casa (ou noutro local) às mesmas horas?
    – Hoje, onde estou, o sol põe-se por volta das 20:40 (no dia 12/08 põe-se às 20:35)
    – Indo hoje (ou em qualquer dia até ao eclipse) à janela por volta das 19:35 – se vir o sol, também o vejo com a maior ocultação a 12/08. Senão, chapéu.

    Responder
  2. Zec says:
    8 de Agosto de 2026 às 11:19

    Também vendem nos supermercados? Vamos ver se ainda apanho alguns. Online, com custo de portes, só um par dos de papel ficava perto dos 20€!

    Responder

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