Um dos argumentos usados para enaltecer os carros elétricos é a sua capacidade de circular sem provocar poluição, ou sendo esta reduzida ao mínimo. Apesar de muita discussão, esta é uma verdade apregoada por muitos.

A Audi, que tem já uma presença forte neste mercado, quer agora eleva ainda mais esta proteção do ambiente. Quer que os seus carros elétricos possam limpar o ar das cidades e reduzir assim ainda mais a poluição, de forma ativa.

Um projeto da Audi para o ambiente

Desde 2020 que a Audi tem em desenvolvimento um projeto para conseguir diminuir a poluição nas estradas e nas cidades. Este está a ser preparado em conjunto com a Mann + Hummel, uma das suas fornecedoras de materiais e equipamentos.

A ideia base é muito simples e pretende usar os carros elétricos da marca para fazer a limpeza que é necessária para que este projeto tenha sucesso. Através da criação de um filtro de partículas, será possível captar a poeira fina que sai dos travões e das rodas e ficaria depositada nas estradas.

Carros elétricos para acabar com poluição

Este novo componente deverá ser instalado pela Audi no momento de fabricação dos carros elétricos e será similar a um sistema de filtragem residencial, com a diferença a estar na sua localização. Deverá conseguir recolher também as partículas geradas pelo próprio carro.

O projeto da Audi prevê que o novo filtro seja montado numa estrutura colocada na frente do radiador dos carros elétricos. Isso significa que depende de alterações mínimas para funcionar em qualquer modelo. O filtro é controlado por uma entrada de ar que pode ser trocada e que mantém as partículas finas presas.

Ainda sem data para chegar ao mercado

O sistema funciona em dois momentos, com o primeiro a ser quando o carro está em movimento, filtrando o ar de forma passiva. No segundo momento, ao estar a carregar, o ventilador montado na dianteira do carro elétrico transporta o ar ambiente através do filtro.

Avaliações realizadas pela Audi em Stuttgart mostraram que um protótipo do E-Tron conseguiu filtrar completamente até suas próprias partículas. Os resultados destes testes vão se reavaliados em 2024 e ainda não há previsão para esta novidade chegar ao mercado.