Apesar de ter muitas ferramentas importantes no Windows, a Microsoft delega nos PowerToys a disponibilização de alguns extras importantes. Estas são desenvolvidas de forma aberta e acessível a todo, para assim ser mais criativa.

Com novidades constantes, os PowerToys vão em breve ter duas novidades importantes e que elevam novamente esta proposta. Em breve vai ser possível ter backups das configurações e editar o ficheiro de hosts do Windows.

Quem conhece os PowerToys da Microsoft sabe bem da utilidade das ferramentas que estão presentes e acessíveis a todos. De utilização simples, garantem um lote de extras ao Windows e à sua gestão do dia a dia e em momentos mais complicados.

Sendo aberto à comunidade, permite que muitos contribuam para o que oferece, quer com código, quer com ideias e melhorias. É aqui que entra uma das próximas novidades, que vão permitir aos utilizadores guardar todas as configurações que existirem.

Esta opção permitirá criar cópias de segurança das configurações, para depois serem repostas mais tarde, em caso de necessidade. Aqui será possível definir o caminho onde a cópia ser a guardada ou, como esperado, fazer a sua reposição em caso de necessidade.

Outra melhoria que foi mostrada para os PowerToys é algo que muitos programadores pedem à Microsoft há algum tempo. Falamos de uma forma de editar o ficheiro de hosts do Windows. Este permite definir respostas de DNS alternativas e controladas pelos utilizadores.

Esta ferramenta chega finalmente ao Windows e torna-se aquela que oficialmente poderá ser usada. Ali podem ser criados novos registos e alterados os que estão presentes. desta forma, as respostas de DNS ficam controladas e sob o comando do utilizador.

Por agora, estas novidades estão a ser desenvolvidas e incorporadas nos PowerToys da Microsoft. Em breve, e depois de testes exaustivos, vão surgir para todos poderem usar e explorar, tal como aconteceu com todas as melhorias anteriores.