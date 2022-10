Acompanhado as tendências que a Internet no geral dita, o WhatsApp tem procurado trazer algumas melhorias importantes para os seus utilizadores. Estas procuram tornar este serviço de mensagens mais interessante e mais ajustado ao que lhe é pedido.

É assim que surge a possibilidade de editar as mensagens partilhadas, permitindo corrigir erros ou incorreções. Esta não é ainda uma novidade acessível, mas que está presente no cliente para ser avaliada pelos programadores da Meta. Agora foi possível ver o resultado final desta novidade que deverá chegar em breve.

O WhatsApp tem procurado ser muito mais do que um serviço de troca de mensagens. As muitas novidades mostradas nos últimos meses revelam isso mesmo e mostram que há ainda muito espaço para crescer e tornar-se ainda melhor para as chamadas e para a comunicação mais criativa.

Ainda assim, as melhorias nas mensagens escritas continuam a ser realizadas e vão sendo mostradas. A mais recente mostra que em breve será possível editar as mensagens enviadas, para corrigir errs ou outras questões que surjam nas apps deste serviço. Isso já tinha sido visto antes, mas agora tem mais novidades.

Uma das mais recentes versões de testes permite ver como vão ser mostradas as mensagens que forem alvo de edição. Vai estar presente uma simples nota para mostrar a quem ler essas mensagens que estas foram editadas e alteradas.

Há ainda algumas dúvidas que ficam presentes e por agora sem resposta. Não sabemos ainda se será possível aceder ao histórico das alterações e assim ver as mudanças, ou se as mensagens já partilhadas e depois editadas vão ter a alteração também presente.

O que se sabe, e fruto de revelações feitas antes, é que o tempo para editar uma mensagem será limitado e controlado. Os utilizadores vão ter apenas 15 minutos para poderem alterar o que escreverem e assim editarem o que está partilhado com os outros utilizadores.

Do que se pode ver agora, esta funcionalidade do WhatsApp estará já quase pronta a ser lançada, pelo menos para testes públicos. Esta será mais uma melhoria importante e que segue o que o mercado tem mostrado noutros serviços.