iPad Pro M2 estará por dias o seu anúncio e os novos Macs aparecerão mais para o final do ano

A Apple tem uma linha de novos produtos pronta a sair, segundo Mark Gurman, analista Apple da Bloomberg. Nas informações partilhadas na sua mais recente newsletter, o analista fala sobre as novas versões para o segmento iPad Pro que deverão aparecer em breve.

Os novos modelos de 11 e 12,9 polegadas, com nomes de código J617 e J620, serão a primeira atualização para o iPad de última geração desde abril de 2021. Então, o que vira de novo?

Vem aí novidades no mundo iPad Pro e não só!

Quem acompanha sabe que o chip M2 está no mercado há algum tempo e deu já mostras de trazer um grande ganho de processamento às máquinas que equipa. Como tal, o analista que segue o mundo Apple refere que estará para chegar dentro de dias um iPad Pro de nova geração equipado com o chip M2, o mesmo que o MacBook Air M2 introduzido em junho.

Os novos modelos iPad Pro manterão a atual dimensão de ecrãs de 11 polegadas e 12,9 polegadas. O chip M2 é cerca de 20% mais rápido do que o M1, o que significa que é pouco provável que os consumidores reparem num salto de desempenho significativo em comparação com o atual modelo iPad Pro. Outras grandes alterações de hardware também parecem improváveis neste momento.

Para além do modelo M2 iPad Pro, Gurman disse que também que se espera para os próximos dias o anúncio de um novo modelo básico de iPad. Aliás, já foi "revelado" em junho passado alguns detalhes da 10.ª geração do iPad. Com o nome de código J272, este modelo de iPad terá um novo design e uma porta USB-C em vez de Lightning, bem como suporte de 5G.

No entanto, ao contrário dos iPads mais caros, o novo iPad de nível básico será alimentado pelo chip biónico A14, o mesmo que o iPhone 12 e o iPad Air 4. Isto significa que a Apple manterá os chips da série M exclusivos para o iPad Pro e iPad Air durante mais tempo.

Há alguns dias, Gurman já tinha dito esperar que o iPadOS 16.1 fosse lançado ao público na semana de 24 de outubro. Uma vez que esta atualização acrescenta apoio aos novos modelos de iPad, não será uma surpresa se a empresa anunciar os novos iPads logo na próxima semana. O jornalista também acredita que os produtos serão anunciados com um comunicado de imprensa e não com um evento especial.

E os novos Macs?

Os recentes rumores apontam também para o lançamento de novos Macs no final de 2022. Enquanto Gurman ainda acredita que a Apple irá introduzir novos Macs em breve, diz, contudo, que as novas máquinas serão introduzidas numa data posterior, e não com os novos iPads.

Mais especificamente, existem novos modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas a caminho para serem lançados "num futuro próximo". Estes MacBooks terão versões mais potentes do chip M2, que serão o M2 Pro e o M2 Max. O relatório de Gurman menciona também que existe um Mac mini M2 "me produção".

Além destes dispositivos, a Apple está também a desenvolver uma nova geração de Apple TV com o chip A14 e 4GB de RAM, o que seria um grande salto em relação ao modelo atual com o chip A12. Contudo, os detalhes sobre quando esta nova Apple TV será anunciada não são claros.