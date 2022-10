Jogos grátis no Playstation Plus para Outubro de 2022

E aí estão mais algumas novidades para o catálogo do Playstation Plus, neste mês de Outubro.

A Sony revelou recentemente as novas aquisições. Venham conhecê-las conosco.

Eis que já chegaram reforços ao catálogo do Playstation Plus. A Sony Playstation revelou mais uma fornada de jogos a caminho do seu serviço de subscrição e que poderão ser jogados gratuitamente por quem possua uma licença válida do serviço.

Encabeçada por Grand Theft Auto Vice City, a lista apresenta vários (e bons) jogos que certamente irão agradar a muitos de vós. Venham conhecer as novas aquisições.

Novidades do Catálogo de jogos (Extra – Premium)

São 16, os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 18 de outubro.

Grand Theft Auto Vice City - The Definitive Edition, para a Playstation 4 e Playstation 5.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, para a Playstation 4.

Assassin's Creed Odyssey, para a Playstation 4.

Dragon Quest Builders 2, para a Playstation 4.

Inside, para a Playstation 4.

The Medium, para a Playstation 5.

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition, para a Playstation 4.

Dragon Quest Builders, para a Playstation 4.

Dragon Quest Heroes, para a Playstation 4.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker, para a Playstation 4.

Assassin's Creed Chronicles: China, para a Playstation 4.

Assassin's Creed Chronicles: India, para a Playstation 4.

Assassin's Creed Chronicles: Rusia, para a Playstation 4.

Assassin's Creed III Remastered, para a Playstation 4.

Assassin's Creed Syndicate, para a Playstation 4.

Hohokum, para a Playstation 4.

Novidades do Catálogo de clássicos (Premium)

Por sua vez, o catálogo do PlayStation Plus Premium irá receber 7 novos jogos, onde se destacam Yakuza 3, 4 e 5. Ficam disponíveis a partir do próximo dia 18 de outubro.

Limbo, para a Playstation 3.

Yakuza 5 Remastered, para a Playstation 4.

Yakuza 4 Remastered, para a Playstation 4.

Yakuza 3 Remastered, para a Playstation 4.

Ultra Street Fighter IV, para a Playstation 3

Castlevania: Lords of Shadow, para a Playstation 3.

Everyday Shooter, para a Playstation 3.

Boas noticias portanto, para os subscritores de alguma das modalidades do Playstation Plus que, como todos sabem, recebeu uma reformatação no passado mês de Junho deste ano (ver aqui).